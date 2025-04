La segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, transmitida por el Canal RCN, ha mantenido a los televidentes en vilo con giros inesperados y tensiones que alimentan el drama del ‘reality’. Uno de los momentos más impactantes ocurrió el 23 de abril de 2025, durante la gala 88, cuando Valentina Ruiz, conocida como ‘la Jesuu’, regresó al programa luego de ser eliminada semanas antes por falta de apoyo del público.

Su reingreso, orquestado por ‘la Toxi’, desató una ola de reacciones, especialmente por el enfrentamiento que protagonizó con Yina Calderón, una de las participantes más polémicas de la temporada.

‘La Jesuu’, creadora de contenido con más de 600.000 seguidores en Instagram, había abandonado el ‘reality’ en febrero después de una nominación que evidenció su bajo respaldo popular. Durante su primera participación, fue criticada por no dar suficiente contenido, pasar tiempo durmiendo y alinearse con Yina Calderón, una alianza que muchos consideraron perjudicial.

Su salida fue un golpe emocional, y en entrevistas posteriores, como una con Semana, expresó haberse “dañado la vida” por no aprovechar su oportunidad. Sin embargo, el poder de la resurrección’ otorgado a ‘la Toxi’ en una dinámica de nominación, le dio una segunda chance.

La decisión de reintegrarla sorprendió a los participantes y causó especulaciones sobre su estrategia, especialmente después de su tensa relación con Yina. El reingreso de ‘la Jesuu’ no pasó desapercibido. En ‘Buen día, Colombia’, expresó sentirse afortunada y determinada a corregir los errores de su primera etapa.

Polémico regreso de ‘la Jesuu’ en ‘La casa de los famosos’

Sin embargo, su regreso estuvo marcado por un conflicto inmediato con Yina Calderón, quien había nominado a Karina García, amiga cercana de ‘la Jesuu’, en la misma gala. Yina, utilizando el poder de intercambio, sacó a Lady Tabares de la placa de nominación y envió a Karina, una jugada que fracturó al equipo fuego y desató la furia de la vallecaucana que recién llegaba.

Ella no se quedó callada y prometió confrontar a Yina por lo que consideró una traición. La pelea entre ambas estalló cuando ‘la Jesuu’, al entrar a la casa, cuestionó abiertamente las acciones de Yina. “No entiendo cómo nominas a Karina, si eras su amiga. Eso no es lealtad”, le reprochó y le pidió que no le volviera a hablar dentro del programa.

El enfrentamiento llegó a insultos directos y las dos dejaron claro que la relación entre ambas está rota. Lo que llamó la atención es que RCN cortó la transmisión, apenas los humos empezaron a subir. En redes sociales no dejaron pasar el momento y comentaron, preocupados, por el futuro de las dos participantes.

Mkkk esa yina tiene una cara de PSICÓPATA QUE MIEDO #LaCasaDeLosFamosoCol esa que hace todavía en ese programa? Tienen comprado al jefe o que? https://t.co/mivbDZhYz4 — pandillagate22 (@pandillameli) April 25, 2025

Cuando volvieron de la transmisión, los famosos estaban listos para pelear la salvación. Carla Giraldo apareció en cámara y le dio, nuevamente, la bienvenida a ‘la Jesuu’, mientras que Yina Calderón hacía caras de desaprobación.

