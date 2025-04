Una noche de sorpresas, emociones y giros inesperados marcó el capítulo del 23 de abril en ‘La casa de los famosos Colombia‘. Los televidentes que no pudieron ver la transmisión se perdieron uno de los momentos más impactantes de la temporada: el poder de expulsión fue activado por Emiro Navarro y, como resultado, el creador de contenido Andrés Altafulla tuvo que abandonar la competencia.

(Vea también: Canal RCN se para en la raya y frena grave situación con ‘La casa de los famosos’)

Pero eso no fue todo. En paralelo, el inesperado regreso de ‘la Jesuu’, activado por la decisión de ‘la Toxicosteña’, sacudió las redes sociales y cambió radicalmente el rumbo del ‘reality’.

¿Por qué expulsaron a Altafulla de ‘La casa de los famosos’?

El capítulo comenzó con una tensa jornada de nominaciones, donde cada famoso debía elegir un poder especial, otorgado a través de una dinámica sorpresa. Fue así como Emiro Navarro recibió una misión crítica: tenía que expulsar a uno de sus compañeros de manera inmediata. Con esta responsabilidad sobre sus hombros, Navarro decidió que Andrés Altafulla, el último en ingresar a la casa, debía abandonar el juego.

Altafulla, aunque sorprendido, salió por la puerta principal entre abrazos de sus compañeros, algunos visiblemente afectados. Karina, por ejemplo, no logró contener las lágrimas, lo que reflejó la carga emocional de la decisión.

¿A dónde se fue Andrés Altafulla tras ser expulsado de La casa de los famosos?

No obstante, cuando parecía que todo estaba dicho, los presentadores del programa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, anunciaron un giro inesperado: Andrés no estaba completamente eliminado, sino que fue trasladado al ‘loft’, una zona de aislamiento temporal en la que deberá esperar el veredicto del público colombiano, puesto que no puede ser expulsado del ‘reality’ por un compañero, sino por ‘el Jefe’.

El ‘loft’ se convierte ahora en un punto clave, ya que su ocupante podría reincorporarse con más fuerza, dependiendo del apoyo que reciba del público.

Por su parte, Andrés Altafulla manifestó sentirse aliviado al llegar al ‘loft’ y aseguró que esperará pacientemente las nuevas instrucciones del ‘Jefe’. Aunque la incertidumbre lo acompaña, mantiene la esperanza de recibir una segunda oportunidad gracias al respaldo de sus seguidores.

¿Qué significa esto?

Que aún existe la posibilidad de que Andrés Altafulla regrese al juego. Su destino está ahora en manos de los televidentes, quienes podrán votar hasta el viernes 25 de abril para decidir si vuelve a ingresar a la competencia.

El proceso es simple: los interesados deben ingresar a la zona interactiva del canal RCN, ubicar el banner de votaciones (expulsión), registrarse con un correo electrónico si no lo han hecho antes y emitir su voto con una respuesta binaria: Sí o No.

La votación ya está abierta y las redes sociales están llenas de mensajes tanto de apoyo como de críticas a la decisión tomada por Emiro. Algunos seguidores del programa defienden la estrategia de Emiro como parte del juego, mientras que otros consideran que fue una traición innecesaria.

Lee También

‘La Jessu’ regresa a ‘La casa de los famosos’ 2025

A su vez, el regreso de ‘a Jesuu’, quien había salido en una eliminación anterior, fue recibido con euforia por muchos fanáticos, especialmente luego de que Toxi Costeña activara su “poder de resurrección” y decidiera devolverla a la casa.

Con estos movimientos estratégicos, el ‘reality’ entra en su recta final con un tablero completamente transformado. Las alianzas, tensiones y emociones se intensifican a medida que los concursantes se acercan a la semifinal.

‘La casa de los famosos Colombia’ ha demostrado una vez más que nada está escrito. En este juego de estrategias, emociones y decisiones inesperadas, cualquier cosa puede pasar. La pregunta es: ¿tendrá Andrés Altafulla el apoyo suficiente para regresar y cambiar nuevamente el rumbo de la competencia?

* Pulzo.com se escribe con Z