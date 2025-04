Una nueva polémica sacude a ‘La casa de los famosos Colombia’ luego de una jugada inesperada por parte de Yina Calderón, quien, al encontrarse con el poder del intercambio, tomó una decisión que dejó a más de uno con la boca abierta.

La ‘influencer’ huilense no dudó en sacar a Lady Tabares de la placa de nominados y, para sorpresa de todos, metió a su amiga Karina García. Esta acción fue vista por muchos como una traición directa, especialmente porque ambas pertenecían al mismo equipo: el cuarto fuego.

El poder del intercambio le daba a Calderón la posibilidad de alterar por completo la placa de nominados. Sin embargo, el contexto no le jugaba a favor: ‘El flaco’ Solórzano tenía inmunidad, mientras que Peluche, Norma Nivia y Camilo Díaz ya estaban nominados.

La única opción viable era mover las fichas dentro de su propio equipo, y con Lady Tabares como alternativa, Calderón optó por protegerla y sacrificar a Karina García. La jugada, aunque estratégica, abrió una herida profunda dentro del equipo de fuego.

La reacción de Karina no se hizo esperar. Confundida y dolida, se acercó a sus compañeras para entender el porqué de la decisión. Fue entonces cuando Yina, sin rodeos, le expresó su inconformidad con su actitud dentro del juego.

“Me di cuenta de que tú estás jugando solo para ti. Estás pensando solo en ti y no en nosotras, yo lo sé por todos tus actos. No te habías terminado de cuadrar con Altafulla y ya tenías cuadrado todo lo que ibas a hacer con él. Bailando le dijiste que te protegiera a ti y no hablaste de la salvación para nosotros cuando somos un grupo”, expresó la controversial ‘influencer’ frente a las cámaras.

Estas palabras no solo sorprendieron a Karina, sino también al público, que ha visto cómo la relación entre ambas se ha ido desgastando con el paso de los días.

En horas de la noche, Emiro y Melissa se acercaron a Karina para expresarle su apoyo en la competencia y que se tranquilizara por lo que estaba pasando. En palabras de Karina le dijo:

“Sí, estoy muy mal. No quiero saber nada de esta casa. No es porque Altafulla se haya sino por todo lo que está pasando que me tienen el corazón partido, pero no se preocupen”, contestó García.