La edición 2025 del ‘reality’ presentado por el Canal RCN ha tenido varios episodios que han dado de qué hablar, pues los concursantes tienen momentos en los que sus actuaciones y palabras se salen de control y crean malestar en la casa estudio.

Aunque los televidentes se han quejado de que hay ciertas preferencias con algunos participantes y supuestas trampas de famosos como ‘la Liendra’, que han intentado enviar mensajes a escondidas a otros concursantes para sentenciar a algunos compañeros y favorecerlos con beneficios dentro de la competencia.

También, las escenas subidas de tono han sido protagonistas. Justamente eso ocurrió la noche anterior, con la siempre popular Karina y el conquistador de la casa, Altafulla, quienes vivieron un momento romántico y dejaron volar su creatividad entre sábanas blancas.

Los dos participantes se fueron a la cama, al igual que sus demás compañeros, pero al apagarse las luces del estudio en el que se graba el programa, ambos empezaron a manifestarse el gusto que sienten el uno por el otro, pero esa conversación fue entrando en punto de ebullición con el pasar de los minutos.

Algunos internautas grabaron los momentos de acción entre Karina y Altafulla, en los que las sábanas se movían y ella, muy contenta, lanzaba ciertos sonidos que no dejaban dormir a sus demás compañeros.

Pero esos gemidos de Karina se escuchan hasta el cuarto agua JAJJAKAKAAKAKAKAKAK#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/f0ADev96tU — tu_chismose (@AmoinfernalV) April 23, 2025

Esa emoción pasó a las palabras y sin importar que sus micrófonos estaban prendidos, los dos alegres amantes se expresaron situaciones que les gustaría que estuvieran ocurriendo fuera de la casa para no ser observados por otras personas y contar con mayor intimidad en su ‘nidito de amor’.

Escondidos bajo las sábanas, lanzaron frases que desconcertaron a muchos. Altafulla le dijo a Karina, quien tendría una millonaria deuda por publicidad engañosa en sus redes: “¿Tú te imaginas donde esto estuviera pasando en la calle?”, a lo que la modelo y creadora de contenido contestó con un simple “no”. La temperatura continuó subiendo entre ambos y afloraron los sentimientos naturales más profundos.

– Altafulla: “Estuviera loco”.

– Karina: “Yo ya estuviera trepadita encima de ti”.

– Altafulla: “¿Trepadita?”

– Karina: “Obvio”.

– Altafulla: “Con el foco prendido”.

– Karina: “Obvio”.

– Altafulla: “Me gusta obvio. Estuviera corrigiendo todo lo mal que me has tratado”.

– Karina: “Tú nunca me has apoyado aquí en la casa”.

– Altafulla: ” Dios mío, Karina… por eso te pregunté tanto si me montaba encima tuyo”.

– Karina: “Qué rico. ¿Qué sería lo peor que podría pasar?”

– Altafulla: “Nada, estaría delicioso”.

El momento romántico de los participantes llegó hasta ahí, aunque seguro que se forjó otra alianza dentro del programa entre dos de los famosos que más aceptación han tenido por parte del público en diversas partes de la competición.

De cuánto es el premio de ‘La casa de los famosos’ Colombia 2025

El premio que ganará uno de los famosos particiantes de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ Colombia 2025 es de 500 millones de pesos colombianos, cifra que supera la ofrecida en la versión anterior, en la que Karen Sevillano se hizo a un premio de 400 millones de pesos.

