Karina García, una de las figuras más destacadas de ‘La casa de los famosos’ en su segunda temporada, ha captado la atención del público no solo por su carisma y personalidad arrolladora, sino también por los romances que han marcado su paso por el ‘reality’ colombiano transmitido por Canal RCN.

Esta ‘influencer’ y modelo antioqueña, de 34 años, ha estado en el ojo del huracán debido a sus vínculos amorosos con Marlon Solórzano y, más recientemente, con Andrés Altafulla, convirtiéndose en un tema candente tanto dentro de la casa como en las redes sociales.

Desde el inicio del programa, Karina mostró una presencia arrolladora. Su pasado como auxiliar de enfermería y su transición al mundo del modelaje y las redes sociales ya la habían posicionado como una figura conocida, pero su participación en el ‘reality’ la llevó a otro nivel de exposición.

En las primeras semanas, Karina formó un vínculo romántico con Marlon Solórzano, un modelo ‘fitness’ que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público. Su relación, aunque breve, fue intensa y protagonizó momentos memorables, como una actividad en la que estuvieron atados por 24 horas, lo que intensificó su cercanía.

Sin embargo, este romance terminó abruptamente cuando Marlon fue eliminado en la segunda semana, dejando a Karina visiblemente afectada. En entrevistas posteriores, Marlon aseguró que lo suyo con Karina fue genuino, aunque expresó dudas sobre el futuro de su relación luego de ver ciertas actitudes de ella en el programa, como un video comprometedor con otro participante, Mateo Varela.

Después la salida de Marlon, Karina no tardó en captar la atención de otro concursante: Andrés Altafulla, un cantante costeño conocido por su estilo directo y desenfadado. Desde su ingreso a ‘La casa de los famosos’, Altafulla dejó claro su interés por Karina, lanzándole piropos y mostrando una actitud coqueta que ella, inicialmente, recibió con risas y cierta cautela.

Karina García y Andrés Altafulla se besan en ‘La casa de los famosos’

Sin embargo, con el paso de los días, la dinámica entre ambos evolucionó. Las cámaras captaron momentos de complicidad, conversaciones al oído y gestos que encendieron rumores de un nuevo romance.

Un episodio clave ocurrió cuando Altafulla le dio un beso en la mejilla a Karina, un gesto que desató especulaciones en redes sociales sobre una posible relación. En una conversación, Altafulla describió su tipo de mujer ideal como “femenina, empoderada, pero niña”, a lo que Karina respondió con seguridad: “Entonces yo, porque tengo mi energía femenina muy marcada”. Finalmente, se besaron durante una prueba de presupuesto.

Lo cierto es que la relación entre Karina y Altafulla ha dividido opiniones. En X, algunos usuarios han comentado que, ahora que Altafulla y García ya tenían una relación establecida más allá de la amistad, parece que habría tomado actitudes descritas como manipuladoras.

En un video subido a dicha red social, aparece Karina en las escaleras hablando con Altafulla, pidiéndole discreción cuando ella le cuente algo privado:

“Lo primero que te digo que no hagas y lo haces. ¿Vas a aprender a guardarme los secretos o no?”.

Ante esto, varios fanáticos manifestaron su descontento asegurando que la ‘influencer’ era una mujer manipuladora.

“Definitivamente, ya me acordé porque cuando estaba con Marlon caía tan mal, qué vieja tan fastidiosa y manipuladora“, “lo ridícula de la Karina besando a Altafulla frente a Melissa como si Melissa se fuera a morir de celos o algo. Qué loca la señora”, “en este momento ya hasta Altafulla me empezó a caer mal, pero ¿Por qué sacarlo a él y no a ella? La casa se prendió fue por él, ahorita es que anda bobo, pero Karina lleva 3 meses de llorar“, fueron algunos comentarios leídos.

Karina: tienes que aprender a guardarme los secretos cuando te diga discreción eso es, se discreto porque me tenias que sapiar Altafulla: fue mi cuIpa mi amor, lo que tú digas eso es Altafulla el nuevo Marlon definitivamente #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/QHCncjr3UA — 💟 (@nastycitys) April 22, 2025

Marlon reaccionó públicamente a esta cercanía, expresando desconcierto y un sentimiento de traición, especialmente hacia Altafulla, con quien mantenía una amistad previa. En una transmisión en vivo, Marlon insinuó que Karina podría estar usando esta relación como estrategia, una práctica común en formatos como ‘La casa de los famosos’.

A pesar de las controversias, Karina sigue siendo una de las participantes más comentadas del ‘reality’. Su capacidad para mantenerse en el centro de las dinámicas amorosas y estratégicas la ha convertido en una figura polarizante. Mientras algunos televidentes admiran su autenticidad y seguridad, otros la critican por lo que perciben como un comportamiento oportunista. Lo cierto es que, con Altafulla aún en competencia y las tensiones en aumento, el futuro de este romance promete seguir dando de qué hablar en ‘La casa de los famosos’.

