La segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ no ha estado exenta de controversias, como la que se desató hace unos días por una supuesta “trampa” que hizo ‘la Liendra’ en uno de los baños de la casa.

(Vea también: Televidentes de ‘La casa de los famosos’ tendrían su próxima sentenciada para salida)

Ahora, los focos están sobre la prueba del líder llevada a cabo este lunes 21 de abril, donde los participantes se enfrentaron en un reto de memoria; tenían que aprenderse un camino para después recorrerlo sin equivocarse.

En caso de dar mal un paso dentro de la pista (eran varios cuadrados), el participante sería obligado a volver al inicio, pero en caso de repetirse el error, sería eliminado definitivamente.

Una de las pruebas que llamó la atención en redes fue la de Mateo Varela, quien al parecer recibió una ayuda que no pasó desapercibida: una luz se iluminó antes de que el modelo diera el paso, indicándole por dónde debía ir.

Acá, el video en cuestión:

Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes usuarios se pronunciaron al respecto en X (antes Twitter). Para muchos, ese posible error fue calificado como “trampa”.

“Qué trampa. Miren cómo se pone verde el cuadro antes de que dé el paso”, “ya ni disimulan las preferencias”, “se notan las ganas de que agua gane el liderazgo”, “parece que no conocieran al jefe”, “tramposos”, “que no se note que quieren proteger a agua”, “ya el Canal RCN no disimula el fraude”, son algunos de los comentarios que se leen en la mencionada red social.

¿Qué pasó con Emiro en la prueba del líder?

Otro caso que se comentó rápidamente en redes fue el de Emiro Navarro, a quien acusaron de cometer un error al dar un supuesto paso equivocado. Sin embargo, internautas mostraron que el creador de contenido había hecho la prueba bien, por lo que no hubo error alguno.

De hecho, en la segunda oportunidad que le dieron volvió a hacer el mismo recorrido, pero en esa ocasión no le marcaron ningún error.

Acá, el video que muestra que Emiro no se equivocó:

¿Quién fue el último eliminado de ‘La casa de los famosos’?

El último eliminado de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2’ fue Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, en la gala de eliminación del 20 de abril de 2025.

Según publicaciones en X, ‘La Liendra’ obtuvo solo el 5.95 % de los votos del público, lo que reflejó su deseo expreso de abandonar el reality en los días previos. Antes de salir, dejó nominado a Camilo Trujillo debido a un pacto entre ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

* Pulzo.com se escribe con Z