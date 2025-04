‘La Liendra’, señalado por trampa en ‘La casa de los famosos’, tuvo un nuevo momento llamativo frente a las cámaras, antes de la jornada de eliminación de un nuevo concursante en el concurso.

¿Qué pasó con ‘la Liendra’ en ‘brunch’ de ‘La casa de los famosos’ hoy?

‘La Liendra’, que pulló antes a Carla Giraldo con Cristina Hurtado, evitó entrar en conflicto en el ‘brunch’ de ‘La casa de los famosos’ este domingo 20 de abril de 2025, a pesar de que de manera repetida fue tildado como falso y manipulador por Yina Calderón.

De hecho, el quindiano sorprendió al ser consultado sobre si creía que su estrategia general en el formato había sido exitosa, pues les confesó al resto de participantes sus sensaciones con lo hecho.

“Si yo me llegara a ir hoy, me sentiría la persona más afortunada y feliz. Me sentiría feliz y satisfecho porque justamente lo que quería venir a demostrar acá y lo que quería venir a hacer ya lo plasmé en tres meses”, afirmó.

El creador de contenido digital, que tiene más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, dejó en evidencia las intenciones que tiene en la eventualidad de ser eliminado.

Vale la pena recordar que Mauricio Gómez, nombre real del concursante, está en placa junto a Norma Nivia, Mateo Varela (‘Peluche’), Fernando ‘Flaco’ Solórzano, Camilo Trujillo y Yina Calderón.

¿Por qué ‘la Liendra’ se quiere ir de ‘La casa de los famosos’?

‘La Liendra’ confesó que se quiere ir de ‘La casa de los famosos’ porque se plantea llevar a cabo un proyecto con Canal RCN en el caso de salir eliminado, argumento que dejó sin palabras a Yina Calderón en medio de sus ataques e insultos.

“Si me llego a ir sería perfecto porque puedo seguir el ‘reality’ desde afuera con ‘streaming’, hablando con el canal [RCN] para hacer [cosas]. Me gustaría mucho estar en el ‘loft’. Sé que hay un ‘after’ que nosotros no podemos ver, pero sé que existe y me gustaría estar haciendo cosas allá. Me disfrutaría más todas esas cosas que quedarme acá”, aseguró en el ‘brunch’.

Incluso, el quindiano dejó en evidencia, de manera indirecta, su molestia por los maltratos de Calderón y otros concursantes en la convivencia al exponer ese punto como una de las razones para que quiera ser eliminado.

“Siendo que se vienen cosas muy fuertes y a mí me gustaría vivir eso desde afuera, así que me sentiría satisfecho y super bien servido. Es más, la veo tan bien hoy que la veo muy dura [para irme] porque sería muy perfecto para mí. Me aguanté muchas cosas para llegar en este punto que ya no me quiero aguantar”, sentenció.

¿Quién es ‘la Liendra’?

‘La Liendra’, cuyo nombre real es Carlos Mauricio Gómez, es un reconocido ‘influencer’ y creador de contenido digital originario de La Tebaida, Quindío, Colombia. Nació el 18 de junio de 2000.

Se dio a conocer en redes sociales alrededor del año 2015, inicialmente a través de videos en YouTube donde mostraba su vida cotidiana con un toque de humor y sátira, a menudo burlándose de su situación económica de aquel entonces. Su autenticidad y transparencia conectaron rápidamente con la audiencia, y sus videos se viralizaron.

Posteriormente, expandió su presencia a Instagram, donde continuó compartiendo contenido sobre su vida, sus trabajos (en restaurantes, ventas, etc.) y su entorno. Un momento significativo en su trayectoria fue en 2018, cuando logró comprarle una casa a su madre gracias a sus ingresos como creador de contenido, lo que aumentó la identificación del público con su historia de superación.

El apodo ‘la Liendra’ nació de la forma en que Carlos Mauricio llamaba a sus amigos, utilizando la palabra ‘liendra’ como un sinónimo de ‘parcero’ o amigo cercano. Este nombre peculiar se convirtió en su marca personal en el mundo digital.

A lo largo de su carrera, La Liendra ha colaborado con otros influenciadores colombianos como Luisa Fernanda W, La Mafe Méndez y Luisa Castro, consolidando su posición en el medio. Actualmente, cuenta con una gran cantidad de seguidores en sus diversas plataformas y ha diversificado su contenido, mostrando también aspectos de su vida personal, viajes y relaciones, como su noviazgo con la también ‘influencer’ Dani Duke.

