La noche del 20 de abril de 2025 se vivió un momento decisivo en ‘La casa de los famosos Colombia’, el ‘reality’ de Canal RCN que mantiene a los televidentes al borde de sus asientos.

En la gala número 85, Mauricio Gómez, conocido como ‘la Liendra’, se convirtió en el decimotercer eliminado de la segunda temporada, una salida que causó sorpresa y controversia entre los seguidores del programa.

Conducida por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, la gala reflejó la intensidad de un ‘reality’ donde las alianzas, las estrategias y las votaciones del público definen el destino de los participantes.

La semana previa a la eliminación estuvo marcada por una dinámica de nominaciones que expuso tensiones entre los habitantes. El miércoles 16 de abril, los concursantes del cuarto agua se nominaron entre sí, resultando en una placa inicial con el ‘Flaco’ Solórzano y ‘Peluche’ por decisión de la casa, y Norma Nivia y Lady Tabares por el público.

Sin embargo, el líder de la semana, Andrés Altafulla, salvó a Lady Tabares, dejando a Yina Calderón, Camilo Trujillo, ‘la Liendra’ y Norma Nivia en la placa final junto a Solórzano y ‘Peluche’. ‘La Liendra’, quien ya había enfrentado el cuarto de eliminación en semanas anteriores con 6,48 % y 18,0 8% de votos, expresó su deseo de abandonar el ‘reality’, lo que pudo influir en la percepción del público.

Último eliminado en ‘La casa de los famosos’ 2025

Durante la gala, transmitida a las 8:00 p. m., la tensión era palpable. Los nominados participaron en el tradicional ‘brunch’ dominical, respondiendo preguntas del ‘Jefe’ que avivaron roces, especialmente entre Yina Calderón y Solórzano. La votación positiva, donde el público elige quién permanece, cerró a las 9:30 p. m., y los resultados se anunciaron progresivamente.

Yina Calderón lideró con 25,59 %, seguida por Solórzano con un 15,01 %, luego Norma Nivia, ‘Peuche’ y Camilo Trujillo con 9,13 %. ‘La Liendra’, con solo 6,48 %, fue el menos votado, sellando su salida.

Televidentes quieren sacar a Norma Nivia de ‘La casa de los famosos’

Pero la salida de ‘la Liendra’ pasó a un segundo plano cuando algunos pusieron la mirada en la siguiente participante opcional para salir de la competencia, ya que en la última gala no se logró.

Se trata de Norma Nivia, quien se ha llevado críticas y ‘haters’ por sus acciones desde hace varias semanas, pero la intensidad de los comentarios han aumentado desde la última dinámica de cine dentro del programa, en la que mostraron cómo la actriz se refería de manera despectiva hacia ‘Peluche’, con quien sale románticamente dentro del ‘reality’.

A pesar de que la actriz lloró y le pidió perdón a su pareja, algunos televidentes no quedaron muy contentos con la situación, por lo que ya anunciaron a través de las redes sociales que ella será el próximo objetivo para eliminación.

“les deseo lo peor a todos los que votaron desde su Android con la pantalla quebrada por la asquerosa de Norma”, “¿quién votó por norma?”, “yo yendo a tumbar la puerta de RCN y del ‘Jefe’ porque Norma se quedó”, “dándole ‘like’ a cada comentario donde putean a Norma”, “Colombia si vale es pero mondá, ¿cómo van a salvar a Norma y a Mateo?”, fueron algunos comentarios leídos en X.

No solo los televidentes no están felices por lo que muestran en ‘La casa de los famosos’, sino la familia de la actriz también. Su sobrina, Daniela Laserna, salió en defensa de la actriz diciendo que, como cualquier persona, comete errores, pero no es justa la manera en la que RCN la está mostrando. Fue tanto el descontento, que analizaron la posibilidad de sacarla, pero no fue posible.

