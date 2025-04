Este martes primero de abril se llevó a cabo la segunda dinámica de cine en ‘La casa de los famosos’, donde la producción les muestra a los participantes lo que dicen los unos de los otros.

Esto dejó un nuevo choque entre la actriz tolimense Norma Nivia y la empresaria de fajas Yina Calderón. El conflicto estalló luego de que se mostrara un comentario mordaz que hizo Nivia sobre Calderón, de quien se burló por sus glúteos.

Minutos después del roce, Norma Nivia y Mateo Varela (con quien sostiene una relación dentro del ‘reality’) se encerraron en el cuarto del líder, hasta donde llegó ‘la Liendra’ y Camilo Trujillo para preguntarles cómo se sentían por lo ocurrido.

“Yo me quiero ir”, dijo Norma en tono avergonzado.

Mirando hacia el techo, sin poder creer lo que había pasado, la actriz señaló que vio en el cine una versión de ella que no conocía.

“No, paila, mari… No me gustó ni cinco lo que vi de mí. O sea, me vi y es como que no me reconozco. No reconozco esa persona”, aseguró.

Ante las preguntas de ‘la Liendra’, la también modelo mencionó que se dirigió a las cámaras para pedirle excusas a la familia de Yina Calderón y explicó que el mal chiste lo soltó por sacarle una risa a Melissa Gate, con quien Yina sostiene otro conflicto.

“Ya le pedí disculpas a la familia de Yina, y a toda Colombia, por lo que dije del cu… caído, que fue el peor chiste por hacer reír a la otra. Eso me hace sentir muy mal, pero no, mari…, paila. Todo lo que vi de mí fue como [decir], ¿quién es esta vieja?”, comentó ante sus compañeros.

¿Por qué Norma Nivia hizo mal chiste sobre Yina Calderón?

Lo que más llamó la atención de las palabras de la actriz fue que quiso culpar a Melissa Gate por lo que dijo. Según explicó, el pesado comentario lo soltó solo para hacerla reír.

—Yo estaba ayudándole a Melissa a montar el hijue… personaje para lo de la remedada— dijo Norma Nivia.

—Ese chiste te deja muy mal parada— intervino ‘la Liendra’.

—No, que si qué— respondió aterrada la actriz.

Pero allí no quedaron sus explicaciones, pues también indicó que hizo ese mal chiste por los comentarios que había hecho Melissa en anteriores oportunidades.

“Como a ella siempre le decía cu… caído, cu… caído, me decía ‘yo no sé qué ponerme’ y lloraba. Yo le dije ‘pues póngase un cu… caído’. No, paila, se me fueron las luces con toda”, concluyó.

¿Qué dijo Norma Nivia de Yina Calderón?

Durante la función del cine, los televidentes pudieron ver un clip en el que Norma, mientras aconsejaba a Melissa Gate sobre cómo imitar a Yina, sugirió que se pusiera “un cu… caído” a su interpretación, haciendo alusión a los problemas físicos que Calderón ha enfrentado por los biopolímeros en sus glúteos.

#CanalRcn #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 #EnElCineDeLaCasa

1 – Norma diciéndole a Meli que le imitara el culo caído a Yina

— Goran Puerta (@GoranPuert28709) April 1, 2025

El comentario, que muchos consideraron un golpe bajo, no pasó desapercibido para Yina, quien reaccionó con lágrimas y una declaración de hostilidad abierta contra la actriz. “Esto es guerra”, afirmó Calderón, visiblemente afectada.

El incidente reavivó una rivalidad que ya había tenido momentos álgidos, como cuando Yina llamó a Norma “escoria” en un posicionamiento anterior, un episodio por el que luego se disculpó.

Sin embargo, esta vez la ‘influencer’ no mostró intenciones de reconciliación, sino que expresó su dolor por el comentario, recordando las duras experiencias que ha vivido por las cirugías y los biopolímeros, un tema sensible que ha compartido públicamente en varias ocasiones.

