Melissa Gate, la participante quizá más destacada de la actual temporada de ‘La casa de los famosos’, ha sabido captar la atención del público no solo por su paso por el ‘reality’ del Canal RCN, sino también por una anécdota que compartió durante una charla con Emiro Navarro en el programa.

La modelo reveló cómo transformó una experiencia negativa, como el robo de su motocicleta, en una oportunidad para reinventarse con estilo: compró una Yamaha Fino edición especial en color negro mate, la cual no es solo su medio de transporte, sino una extensión de su personalidad.

“Yo la tenía asegurada y después me compré otra que no me fueran a robar, una más linda. Me compré una Yamaha Fino edición especial negro mate. La personalicé y se ve divina. Es como la moto de la ‘Barbie’, pero en ‘dark’ [oscuro, en español]”, le confesó Gate a Navarro.