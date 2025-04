La sorpresiva revelación se dio en medio de una conversación que tuvo la también modelo antioqueña con sus compañeros Emiro Navarro, ‘la Toxi Costeña’, Yina Calderón y el resto del equipo fuego.

(Vea también: “Pura trampa”: le caen a ‘La casa de los famosos’ por lo que hizo ‘la Liendra’ en el baño)

Para no dar muchos detalles y comprometer al futbolista, Karina García se refirió a él como “Rubén”, pero incluyó a una tercera persona a quien llamó “Pablo”. Según explicó, salió con el futbolista varias veces y, en medio de un viaje a Estados Unidos, lo dejó por irse con el segundo hombre, quien era un famoso cantante.

—Yo con Rubén nunca tuve nada, ni un beso, nada— dijo Karina García.

—Él solo me pagaba la cuenta y yo me lo marraneaba cada vez que me daba la gana. Pero yo con él nunca tuve nada— intervino Melissa Gate en tono irónico.

—Yo con Pablo ya tenía una relación larga— agregó Karina.

Acá, una parte de la conversación:

Karina: yo con Rubén nunca tuve nada. Meli a Karina: el solo me pagaba la cuenta y yo me lo marraniaba, pero nunca tuve nada. 😭😭🤣🤣🤣#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososColombia#LCDLFCOL #LCDLFAlIStars pic.twitter.com/j6502RTT7C — huguito gate🖤 (@huguitogate) April 19, 2025

Aunque Karina García no dio nombres específicos, ‘la Toxi Costeña’ entendió algunas referencias y lanzó un comentario que abrió varias especulaciones en redes sociales. “No me digan que fue el de la cinturiña…”, dijo la barranquillera, refiriéndose a Richard Ríos.

Aunque Karina no negó que se tratara de él, sí lanzó una frase con la que cerró el tema: “Lo que pasó en Nueva York, se queda en Nueva York”, indicó.

Acá, la historia contada por Emiro:

Minutos más tarde, varios usuarios comenzaron a referirse al tema y señalaron que podría tratarse de Richard Ríos (Rubén) y Blessd (Pablo).

Acá, algunos de los comentarios que se leyeron en X:

Sólo Karina se da el lujo de rechazar a Rubén 😩#LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol — 💘 (@igotyoungblood) April 19, 2025

Ya mañana entra la mujer de Rubén y la de Pablo a decirle cuantos pares tiene el gato a Karina #LaCasaDeLosFamososCol — Juan Sanchez (@juamsurey) April 19, 2025

Que Karina me estuvo con Rubén (un futbolista) y Pablo al mismo tiempo. Y Karola se lo contó a Emiro — Be (@Be_0luv) April 19, 2025

Karina se fue de viaje con Emiro y Carola, Rubén fue quien pagó el viaje, Karina se pego la pea del siglo y borracha se fue a buscar otro tipo.

El tipo pagó todo y Karina se fue con otro

marraneó al tipo. 🐷#LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosoCol2 — Crudas Verdades AltiWonka@_® (@TorGolGoalGoat) April 19, 2025

¿Quién es Karina García?

Karina García, la modelo e ‘influenciadora’ antioqueña de 34 años, se ha consolidado como una de las figuras más controversiales de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’.

Su carisma, belleza y personalidad directa la han puesto en el ojo del huracán, protagonizando momentos que han provocado revuelo tanto dentro como fuera de la casa.

Uno de los escándalos más sonados involucró a Laura González, exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, quien acusó a Karina de haber contribuido a la cancelación de su matrimonio. Según González, Karina tuvo una relación con su entonces prometido, un empresario cuya identidad no ha sido revelada, pero a quien se refirieron como Hugo.

La tensión escaló cuando González ingresó al ‘reality’, prometiendo confrontar a Karina, lo que generó reacciones mixtas en redes sociales, con algunos espectadores apoyando a Laura y otros criticando la entrada como un intento de avivar conflictos externos.

Otro momento que marcó la participación de Karina fue su fugaz romance con Marlon Solórzano. Aunque inicialmente mostró interés en Lady Tabares y Mateo Varela, Karina se decantó por Marlon, lo que provocó críticas por su actitud coqueta con múltiples participantes.

La relación, sin embargo, enfrentó problemas cuando Marlon expresó incomodidad por la falta de pudor de Karina al mostrar su cuerpo, lo que ella defendió como parte de su personalidad. Este romance terminó cuando Marlon fue eliminado, y la hija de Karina, Isa Vargas, salió en su defensa, afirmando que su madre es libre de manejar su vida amorosa.

Lee También

Karina también ha sido señalada por exhibicionismo tras varios incidentes en los que mostró más de lo debido frente a las cámaras, especialmente en presencia de Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’.

Además, su conflicto con Yana Karpova por una supuesta agresión y su confesión sobre haber tenido “patrocinadores” en el exterior han alimentado el debate sobre su vida personal y profesional.

* Pulzo.com se escribe con Z