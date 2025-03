Un supuesto regalo que el ‘influencer’ Jim Velásquez le dio a la actriz Alina Lozano, pensado para el futuro, desató una fuerte reacción en ella y un montón de comentarios en redes sociales.

(Vea también: Jim Velásquez cuenta verdad detrás de videos que hace con Alina Lozano: “Es imposible”)

La pareja, una de las más comentadas de la farándula nacional, volvió a estar en el centro de la polémica. Desde el inicio de su relación en 2022, Alina y Jim han sido blanco de críticas debido a su diferencia de edad, que supera los 30 años.

A lo largo de su romance, han enfrentado especulaciones sobre la autenticidad de su vínculo, las cuales se intensificaron luego de su boda en noviembre de 2023. No obstante, ambos han defendido su amor y, a través de sus redes sociales, han compartido múltiples aspectos de su vida en pareja.

Fuerte pelea de Jim Velásquez y Alina Lozano en redes sociales

En uno de sus videos más recientes, Velásquez sorprendió al anunciar que había adquirido un terreno para Alina. Sin embargo, el gesto no tuvo el efecto esperado, ya que no se trataba de una propiedad común, sino de un lote en Jardines del Recuerdo, un cementerio.

Con esta compra, el ‘influenciador’ buscaba garantizar un lugar de descanso para su esposa en el futuro, lo que desató una reacción inesperada en la actriz.

“Para los que dicen que Alina está limosneando en redes y que se gastó toda la plata de sus novelas, quiero decirles que para eso estoy yo. Amor, tú le regalaste una finca a mis papás en la playa, y yo te acabo de comprar un terreno… en Jardines del Recuerdo, amor, para que puedas descansar en paz y no estemos sufriendo después”, expresó Velásquez en el video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alina Lozano Acosta (@lozanoalina)

Las palabras del creador de contenido no fueron bien recibidas por Lozano, quien, visiblemente molesta, reaccionó con una cachetada que lo derribó. Entre risas y enojo, la actriz le respondió: “¿Qué tal? Primero lo entierro yo a usted, y si me muero, me levanto y le jalo esas patas. Este baboso ya me quiere matar”, mientras Jim quedó en ‘shock’.

Lee También

El momento, captado y compartido en redes, causó opiniones divididas entre los seguidores de la pareja. Mientras algunos tomaron la escena con humor, otros criticaron la actitud de Jim y la reacción de Alina, reavivando el debate sobre su relación y la autenticidad de sus interacciones en redes sociales.

Algunos comentarios en redes sociales fueron: “Jim, el mejor regalo para Alina es un apartamento en la playa, un nido privado de amor y atención para una reina”, “estos dos me hacen el día, siempre”, “la quiere enterrar viva”, “vamos facturando”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.