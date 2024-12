Después de dar a conocer la noticia sobre la separación, la actriz Alina Lozano habló sobre lo que significa estar alejada del creador de contenidos Jim Velásquez y la nueva etapa que vive en la actualidad.

Ahora, mientras Lozano está con su hijo en Nueva York (Estados Unidos) el ‘influencer’ está en Bogotá con su familia.

Aunque en el video en el que dieron a conocer su separación la actriz estuvo en silencio, ahora aprovechó el momento para hablar y contar qué está haciendo y por qué se fue del país.

Alina Lozano aseguró que los últimos tres años estuvo acompañada de Jim, lo que los llevó a necesitar un respiro.

La mujer aseguró que está preocupada por el futuro de la relación y de lo que la nueva realidad puede hacer entre ambos, pero también explicó que está convencida de lo que está viviendo.

“Confieso que no estamos hablando mucho, no por decisión mía sino porque él está compartiendo con su familia. Yo estoy bien y yo sé que él está bien, y he hablado con mi suegra y me dice: ‘Usted tranquila por allá que acá nosotros estamos con Jim, estamos contentos. Él está un poco con los ojitos tristes, pero usted no se preocupe’”, dijo.