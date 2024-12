Jim Velásquez ha compartido recientemente una profunda reflexión sobre su relación con Alina Lozano, dejando claro que han decidido tomar un tiempo por separado, pero sin que esto signifique el fin de su matrimonio.

En sus declaraciones, Velásquez hizo énfasis en una frase que ha sido clave a lo largo de su relación, incluso desde su matrimonio: “Más allá de construir una vida juntos, vamos a estar en el tiempo en que estemos felices.” Este principio, según el actor, no solo refleja su compromiso mutuo, sino también la importancia de mantener la paz y la felicidad en una relación, especialmente cuando la vida les presenta cambios significativos.

¿Por qué se separaron Jim Velásquez y Alina Lozano?

Velásquez aclaró que la decisión no se debió a una falta de amor o cariño, sino a las circunstancias de la vida. Alina es madre de un hijo de 17 años, quien es fruto de su relación con Mijail Mulkay. El joven se acaba de graduar del colegio y, como parte de su transición a la universidad, él se mudará a Estados Unidos.

Alina se encuentra en Nueva York acompañando a su hijo en este proceso tan importante, mientras que Jim se queda en Colombia, donde tiene varios compromisos laborales y personales. Aunque ambos coinciden en que la prioridad de Alina es su hijo, Velásquez manifestó su respeto y apoyo incondicional hacia esa decisión.

“Decidimos darnos este tiempo para que Alina se concentre en el proceso de mamá, en acompañar a su hijo en la transición hacia la universidad y en su estabilidad emocional. Ella ha sido madre durante toda su vida, y este es un momento importante para ella. Yo no puedo estar allá con ella, y por eso quiero que ella tenga tranquilidad para dedicarse a su hijo,” explicó Jim.

Esta Navidad será la primera vez que no pasen juntos las festividades, y también será el primer cumpleaños de Alina, el próximo 6 de enero, que no compartirán.

A pesar de esta distancia temporal, Velásquez dejó claro que su relación no está en crisis y que no significa un divorcio. “Esto no quiere decir que el matrimonio se haya acabado. Solo estamos dándonos un tiempo. Lo que tenemos juntos es libertad y la independencia que necesitamos, y la estamos aprovechando.”

Jim y Alina están en una etapa de reconfiguración de sus prioridades, con el respeto mutuo y el amor intactos.

