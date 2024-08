A través de las redes sociales, Jim Velásquez compartió un momento de tensión que vivió junto a su esposa, la actriz Alina Lozano, mientras ella descansaba en su habitación en horas de la noche.

Y es que el joven ‘influencer’ decidió jugarle una broma pesada a la artista, al pintarse la cara de negro para darle un susto en medio de la oscuridad, justo cuando ella estaba distraída en su celular.

(Vea también: Pacto que tenía Gabriela Tafur con Mauricio Leal y no pudieron cumplir: “Me acompañará”)

Velásquez, que tiene 24 años de edad, se le hizo al lado a Lozano y apenas se le acercó provocó que la actriz pegara tremendo grito, a tal punto que tuvo que calmarla para contarle que tan solo se trataba de una chanza.

“¡Ay, Jim! ¡Jim! Por qué me haces esto, baboso. Me asustaste, casi me haces dar un ataque cardíaco. ¡Me separo de este imbécil! Te casaste con una vieja, no me puedes hacer esto, casi me matas”, gritó Alina Lozano, de 55 años.