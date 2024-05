Alina Lozano y su joven pareja Jim Velásquez son centro de la controversia en las plataformas digitales, luego de que anunciaran que no tendrán el bebé, pese a que compartieron imágenes del embarazo desde hace varias semanas.

“Primero quiero agradecerles a las muchas mujeres que nos acompañaron en este viaje maravilloso de la reproducción asistida, no conocía nada, para mí era imposible que una mujer a mi edad pudiese tener un hijo”, dijo la artista en primer lugar.

Y es que, mediante el video publicado en Instagram, la pareja confirmó que “no hay bebé”, argumentando que si bien las pruebas salieron positivas, hubo un medicamento que consumía la actriz que alteró los resultados.

“El proceso fue exitoso, el tema es que, según nos explicaba el doctor, hay falsos positivos y el nuestro fue un caso así, es decir, la prueba casera salió positiva, la prueba de sangre salió positiva… El doctor nos dijo que esperáramos un poco, en la ecografía no salió nada, no hay bebé, entonces, no perdimos el bebé, fue algo que no se dio”, precisó.