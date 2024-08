Hoy en día Alina Lozano es conocida por su contenido en redes sociales. Muchos de los cientos de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram son gracias a la relación con Jim Velásquez.

Sin embargo, Lozano cuenta con una gran trayectoria en la televisión colombiana y se ganó el cariño de algunos colombianos con los diferentes personajes que interpretó, sobre todo el de Doña Nidia, en ‘Pedro, el escamoso’ primera temporada.

Algunos creyeron que estaría convocada para la nueva parte y regresaría con su historia, pero los televidentes se dieron cuenta de que ella no aceptó estar en la secuela de la exitosa novela.

En una entrevista para Bravíssimo contó la razón por la que no volvió a grabar:

“Hay gente que me reclama porque no estoy en ‘Pedro, el escamoso’. Yo he negociado toda la vida, he hecho 48 proyectos, he sido una actriz que ha privilegiado siempre el personaje y la carrera, pero también ha habido pésimas negociaciones, no ha habido condiciones laborales, porque aquí en Colombia, a medida que el actor va madurando, su trayectoria se va desvalorizando, las negociaciones son como: ‘Coja lo que salga'”.

Sin duda, fue una decisión difícil, pero asegura que se siente tranquila de haberla tomado, ya que considera que en este momento, con la estabilidad económica con la que cuenta, puede darse el lujo de decir no a un proyecto que no le termine de gustar.

