Alina Lozano y Jim Velásquez señalaron a sus seguidores en redes sociales que el embarazo que anunciaron a principios de abril no resultó como esperaba. Así que no tendrán bebé.

La actriz colombiana de 55 años explicó, hace un mes, que había quedado embarazada gracias a un procedimiento de reproducción asistida con un óvulo donado, pero lamentablemente el embarazo no prosperó.

“El doctor nos explicó que hay falsos positivos. La prueba casera salió positiva y también la de sangre, pero les mencioné que debíamos esperar porque el embarazo parecía muy prematuro”, explicó Lozano.

Con tristeza, Alina Lozano, actriz que participó en ‘Pedro el escamoso’, compartió un video con el siguiente mensaje:

“En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé. Vuelvo y les aclaro: no perdimos el bebé, fue algo que no se dio”, sentenció.

Velásquez también comentó: “Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que creyeron en esto y que tuvieron el sueño, como nosotros, de ser padres”.

Por otro lado, el creador de contenido subió a sus redes un video en el que está llorando con la ecografía en sus manos mientras Lozano lo consuela. Lo que pacería ser un video conmovedor terminó recibiendo criticas de sus seguidores.

Algunos comentarios fueron:

“Se me hace una burla y falta de respeto , ante las personas que hemos vivido la pérdida de un bebé , a todas aquellas que batallan para quedar embarazadas”, “ni ‘La rosa de Guadalupe’ se atrevió a tanto”, “nosotros mismo somos los culpables por seguirlos y comentar”, “vayan a terapia y no jodan”, “estos dos hay que dejarlo de seguir eso no me parece gracioso”, “si supieran el verdadero dolor que se siente al perder un hijo”.

