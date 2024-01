La actriz Alina Lozano y el ‘influenciador’ Jim Velásquez contaron quién fue la persona que presuntamente los ha estafado a ella y a otras personas durante este último año.

“Nos tienen amenazados, amigos, debido a todo lo que hemos revelado”, dijeron la actriz y el ‘influenciador’ quienes revelaron que fueron amenazados por exponer la identidad de una presunta estafadora, la mujer que ha perjudicado a numerosas personas, incluyendo a figuras públicas y que no tienen nada que ver con el medio.

El hecho es que la mujer sigue estafando como si nada y fueron amenazados para que borraran los videos que habían hecho por mostrar las publicaciones.

“Alina está muy mal y no vamos a borrar nada, porque no nos parece justo que no pase nada con este tipo de personas”, contó Velásquez

“Estoy experimentando pesadillas debido a la persistencia de esta estafadora. Su modus operandi no cambia, y sigue haciendo promesas falsas. Les insto a no caer en su engaño”, contó la actriz quien se encuentra sin voz debido a una bronconeumonía desde que llegó de su luna de miel en Italia.

En otro video, Alina reveló que la presunta estafadora se había llevado 40 millones de pesos de la cuenta de la actriz y por eso presuntamente alegaron en redes sociales que no tenían dinero para ir a su viaje a Roma.

