La actriz y el ‘influencer’ contrajeron matrimonio en las afueras de Bogotá, el pasado 23 de noviembre, en Subachoque, Cundinamarca.

Alina, de 54 años, y el creador de contenido, de 24, confirmaron su relación a principios de este año. Desde entonces, la pareja ha estado en el centro de atención debido a los contenidos que ha compartido a través de sus redes sociales y, especialmente, por la diferencia de edad.

En entrevista con varios medios de comunicación, admitieron que iban a disfrutar de un viaje que harían a Roma, el cual emprenderían este 22 de diciembre y la intención es quedarse hasta ver el Año Nuevo en Europa.

Alina Lozano y Jim Velásquez dicen que no tienen plata para su luna de miel

A través de su cuenta de Instagram, la actriz causó sorpresa al comentar que no tiene plata para ir a su luna de miel.

“Estoy comiendo por pura ansiedad porque la verdad Colombia la va a saber… No tengo plata para irnos a la luna de miel, no tengo plata. Voy a orar”, comentó Alina.

En el video que publicó comentó en la leyenda: “Llamé a una amiga de Roma a ver si me ayuda en mi luna de miel y esto me dijo”.

Así que Alina llamó a una amiga: “Querida Ornella, te voy a dejar esta noticia de voz, extrañándote mucho. Yo sé que hace 25 años que no hablamos, no sabemos la una de la otra, pero yo cada día de mi vida te he extrañado”, comentó Lozano.

La verdad es que la actriz decidió pedirle dinero para irse a Roma con su ‘pollo’ Jim Velásquez. “Estoy muy corta de euros porque la situación acá para los artistas es complicada… Te pido que me mandes euros”.

Esto causó opiniones en sus seguidores:

“Que risa, ella pidiendo plata prestada para ir de luna de miel, y el esposo de paseo con las novias, en la playa y en yate”, “estamos pintados los colombianos, es un contenido no es realidad”, “Alina como sea pero de que te vas para Roma te vas, para Roma querida”.

La actriz también aprovechó para rezarle a ‘San próspero, solvencia económica’ para saber si se le hace el milagro de conseguir euros para irse con Velásquez a celebrar su amor.

