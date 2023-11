Ad portas de llevarse a cabo una de las bodas más mediáticas de las redes sociales entre la actriz Alina Lozano y el ‘influencer’ Jim Velásquez, la pareja se encuentra inmersa en sus respectivas despedidas de solteros.

El fin de semana se publicó un video en el que Lozano se despide de su soltería junto a unos amigos de los cuales se pudo reconocer a la ‘influenciadora’ Yina Calderón en una chiva donde juntas cantan el tema ‘Me tiré el matrimonio’ ,de Darío Gómez.



En dicho video se observa a Lozano diciendo: “Te amo, Jim, no creas lo que ves”.

Jim reaccionó con varios corazones rotos a la leyenda que escribió Lozano: “En tu cara Jim Velásquez y si no te quieres casar, no te cases”.

¿Jim Velásquez le fue infiel a Alina Lozano?

El actor de 23 años Jim Velásquez confesó que en medio de su despedida de soltero en Cancún, México, le fue infiel a su prometida, Alina Lozano.

En un video que publicó el actor aparece con cara de arrepentido y muestra el video en el que se besa con una mujer de quien se desconoce la identidad.

“Le fui infiel a Alina en mi despedida de soltero”, así empieza el video del creador de contenido desde Cancún.

“¡Hola, gente! Estoy haciendo este video para ser honesto con ustedes. De una u otra manera, se enterarán más adelante, pero prefiero contarlo y que ustedes lo sepan por mí. Estamos a muy pocos días de la boda y estamos en nuestras despedidas de solteros. Quise realizar mi despedida de soltero fuera del país, así que vine a Cancún. Alina está en Colombia haciendo su despedida con Yina Calderón, quien es la encargada de organizarle la despedida de soltera.

“Hicimos un acuerdo con Alina en el que nos íbamos a dar la libertad de que pudieran pasar cosas en estas despedidas. Yina ha subido videos de chicos con muy poca ropa y una limusina, algo muy loco. Quedamos en el acuerdo de que podía pasar cualquier cosa. Me llené de celos y le dije: ‘Bueno, me voy a dar la libertad de todo'”, confesó el actor.

Velásquez llegó el jueves pasado a Cancún donde se encontró con su mejor amigo, ese día no hicieron muchas cosas porque estaban muy cansados, sin embargo, el día siguiente fueron al bar del hotel donde se toparon con tres chicas mexicanas que estaban de vacaciones.

“¿Por qué tan aburridos o tan apagados? les dijeron las extranjeras a Jim y a su amigo, y ahí empezó todo.

“Queríamos algo más tranquilo, y empezamos a tomar; en medio de la discoteca había un tubo. No sé qué pasó, terminé en el tubo. Les dije que me iba a casar cuando de repente, no sé, les juro que perdí el conocimiento. No me acuerdo de nada. No sé cómo llegué a la habitación, amanecí en boxers, tirado en la cama a las 12 del mediodía”, indicó jim.

“Cogí el celular y empecé a ver este video en el que me estaba besando con esta chica. No me he besado con ninguna mujer, no sé, estaba muy desesperado y Alina me dijo que estaba alistándose para su despedida, así que me sentí muy mal”, concluyó el creador de contenido.

