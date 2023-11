Alina Lozano habló del que sería su primer problema matrimonial en un ‘live’ que hizo en Facebook, en el que les contó a sus seguidores que lleva varios días sin hablar ni verse con su esposo.

La actriz —que se casó a las afueras de Bogotá con Velásquez, joven que es menor que ella por más de 30 años— señaló que tenía que lidiar con esos aspectos de su pareja, pero que se iba a quitar el anillo de matrimonio hasta que él regresara.

“[…] Sé que está con los papás, pero no se comunica conmigo. Entonces, miren, me quité la argolla. En tú cara Jim, y me la pongo cuando aparezcas”, dijo la bogotana, que paró a la actriz Zulma Rey para que no se metiera en su relación.