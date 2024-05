Andrea Guerrero habló por primera vez de su separación con Alejandro Falla, con quien estuvo casada desde el año 2014 y de quien se separó en 2021. Fruto de su relación nació Luna Falla en 2015.

Falla, quien es asesor financiero, se casó con la periodista en Miami, Florida en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja.

Por otro lado, la separación que se dio en pandemia, se dio en forma amigable para la pareja pensando en su hija.

“Al parecer, el tema de la separación va tan avanzado que ya no están viviendo juntos, pues Andrea se encuentra instalada, con la hija de ambos, en un nuevo apartamento”, publicó la revista Vea en ese momento.

Andrea Guerrero habló de su separación con Alejandro Falla

En entrevista con el pódcast ‘SíSePuedCast‘ con Joao Gabriel Barroso, la periodista de Win Sport comentó:

“Soy muy celosa con mi vida personal, y pasó también cuando estuve casada. Hay un punto y es que … debo asimilar que hoy no tenga una familia tradicional, ha sido muy doloroso”.

Después, contó: “Cuando digo asimilar estoy siendo muy generosa, porque es un proceso largo. Debo entender que hay distintos tipos de familia, pero ese es el pedazo más complejo, es diferente, porque vienes de una familia tradicional, mis papás, por ejemplo, llevan 60 años juntos“.

Luego, comentó: “Me he unido a Luna y siento que me he convertido en mejor mamá. Seguimos teniendo la misma familia y no de una manera tradicional porque siempre estaremos unidos y funcionamos así, en cumpleaños, navidades y otros eventos”.

Guerrero indicó: “No tengo porque privar a mi hija a estar con su papá. Absolutamente madura con esta decisión y cuesta llegar allá solo cuando sanas. Debes entender que no es lo que pasa contigo sino que hay una niña de por medio”.

“Es muy triste delegarle a una niña la responsabilidad de sostener una relación. Luna eligió los papás maestros que necesita para aprender y nosotros prepararnos con ella“, dijo Guerrero.

