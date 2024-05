Isabella Santiago, la participante expulsada de ‘La casa de los famosos’, habló sobre cada uno de los concursantes con lo que pasó cerca de dos meses y medio en ‘La casa de los famosos‘, de RCN.

En cuánto a su opinión, sobre los participantes del equipo ‘papilla’, Isabella Santiago contó:

“Me di cuenta que al salir del ‘reality’ estas personas me desprestigiaron, me difamaron, fueron groseros, mentirosos y hay mucha falsedad entre muchos de ellos”, dijo Santiago.

Luego, habló de ‘la Segura’ y Karen Sevillano: “Hasta dónde pueden llegar estas participantes, se las tiraban en ‘La casa’ de ser personas frenteras, pero son las más hipócritas, hablaban a mis espaldas y eso que yo era su galáctica favorita”.

Después, dijo: “Cosas feas que hablaban, y yo me pregunto: ‘¿por qué no me lo dijeron de frente? Y yo no perdía mi tiempo siendo generosa, cordial y respetuosa con ellas. Yo las atendía y cuando me volteaba, hablaban mal de mí”.

“En ‘La casa’ no me daba cuenta de esos códigos y ahora que salí me percaté de todo y ha sido muy impactante”, contó Santiago.

Qué dijo Isabella Santiago de ‘Mafe’ Walker y Miguel Melfi

En cuanto a los participantes que Santiago admitió se la llevaba muy bien dentro del ‘reality’ y que podría hacer una amistad fuera de este, mencionó a dos: ‘Mafe’ Walker, quien reveló cuánto cobra por sesión terapéutica, y el concursante panameño Miguel Melfi.

“Desde mi salida , Melfi ha estado parado, firme con mi tema, todo fue una recocha, fue algo que sucedió, por la atmosfera, la dimensión y eso me muestra que es una persona honesta y justa”, añadió la venezolana.

En cuanto a su relación con Martha Isabel Bolaños, de quien se decía eran muy cercanas, la participante indicó: “Me impresionó ver que Martha hablaba a mis espaldas. Yo decía: ¿por qué hace eso? Confié en ella pero realmente termina siendo otra cosa, pero no descartó más adelante tener una amistad”.

Por otro lado, señaló que para ella, uno de los concursantes que debe salir ya del ‘reality sería Camilo Pulgarín, porque para la actriz es un participante hipócrita: “El niño me desprestigiaba y hablaba mal de mí”.

