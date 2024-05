Isabella Santiago no está atravesando días fáciles luego de ser protagonista de una polémica expulsión de la competencia del canal RCN. Un viernes de tragos terminó en la peor actuación ante la televisión nacional y así, a su expulsión.

Luego de que terminara en el piso, dañando la maleta de Karen Sevillano, de los pelos con Camilo Pulgarín y hasta casi besando a Melfi, Santiago tuvo que salir inmediatamente de la casa por orden del ‘Jefe’ y no tuvo ni tiempo para procesar lo que acababa de pasar.

Afirmó a través de las redes sociales dijo que todavía no podía pronunciarse por temas de contrato, pero hizo un ‘live’ en Instagram y habló de cómo estaba:

“Estoy bien, estoy mucho más tranquila que estoy en el proceso de adaptación, no fue fácil mi salida, pero aquí estoy. Estoy entendiendo todo lo que ha pasado. No puedo dar mucha información, pero me dieron permiso para conectarme y decirles que estoy bien, que estoy procesando“.

No reveló muchos detalles sobre su salida ni de lo que pasó dentro de la casa, pero aseguró que pronto tendría el tiempo para contar el porqué de sus acciones y cómo se sintió con la decisión del ‘Jefe’.

Al lado de ella estuvo Walker, quien, a diferencia de Santiago, estaba tranquila de su participación en el ‘reality’, por lo que salió contenta de enfrentarse al mundo externo y el recibimiento de las personas que tanto la apoyaron durante los dos meses que estuvo dentro de la casa.