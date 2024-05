El cantante se convirtió en el nuevo líder de la semana en el famoso concurso por ser uno de los tres finalistas de la prueba de liderazgo, lo que le permitió tener algunos beneficios.

Melfi pudo escoger a uno de sus compañeros para gozar del privilegio de compartir la habitación de el ‘Jefe’ en ‘La casa de los famosos’

(Lea también: ‘Pantera’ le contestó duro a Martha Isabel Bolaños, que lo tildó de “machista”)

En este caso, eligió a Diana Ángel, con la que entabló una profunda amistad y fue una de las competidoras que se destacó en la prueba de liderazgo.

La actriz no ocultó su emoción y agregó: “¡Qué nota! Carla es tuyo, es tuyo. Carla, él es mi parcero y somos muy amigos…yo en ese problema tuyo y de Melfi no me voy a meter”.

Las risas no faltaron, pues Carla Giraldo y el cantante tuvieron conversaciones y acercamientos en la casa hace unas semanas. De hecho, Melfi había asegurado que la presentadora se veía más guapa en persona.

La conductora del ‘reality’ respondió de inmediato: “No, mi amor, tranquila, problemas es lo que tengo acá afuera”.

Sin embargo, para todos es conocido que Giraldo está casada y tiene dos hijos con el DJ colombiano Mauricio Fonnegra.