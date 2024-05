‘La casa de los famosos’, del canal RCN, sigue siendo uno de los programas que más ven los colombianos durante las noches, pues con los retos, eliminaciones, ocurrencias y más, los usuarios se conectan con los participantes que aún siguen en competencia.

De hecho, durante este fin de semana los televidentes quedaron bastante sorprendidos, ya que el ‘Jefe’ hizo que todos los participantes se reunieran para dar la noticia de que Isabella Santiago fue expulsada debido a que rompió varias reglas en la noche anterior.

Durante esa jornada, los participantes tuvieron fiesta y tomaron bastante alcohol, por lo que las cosas se salieron de control y al final, por un tema de contacto físico y demás, fue que se tomó la decisión de que la actriz abandonara la competencia de forma inmediata.

Ahora, varias horas después de que salió del programa, la actriz por fin volvió a coger su celular y sus redes sociales para, de una vez, dejar un mensaje con respecto a lo que sucedió durante ese momento.

En una historia compartida en su perfil de Instagram, la exparticipante de ‘Masterchef’ escribió: “Estoy bien amigos y público hermoso que me sigue y me está apoyando en este momento. No ha sido fácil esta noticia para nada, por lo que aún seguiré en el proceso de entenderlo”.