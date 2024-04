Este lunes 22 de abril se desató el caos en ‘La casa de los famosos’, luego de que se llevara a cabo una prueba, al parecer para definir el líder de la semana. Los participantes debían pasar unos objetos de un lugar a otro haciendo uso de unas barras, mientras a su vez superaban unos obstáculos.

(Vea también: ‘La Segura’ y Karen Sevillano saldrían de ‘La casa de los famosos’ con envidiado empleo)

En medio de la competencia, Julián Trujillo se tropezó y cayó al suelo, por lo que ‘Pantera’ y Martha Isabel Bolaños entraron a ayudarlo. No obstante, ‘Pantera’ contaba con el permiso del jefe.

Lo que llamó la atención fue que Martha Isabel Bolaños habría modificado la pista de uno de los concursantes, por lo que ‘Pantera’ le hizo un duro reclamo al final de la prueba.

Acá, el video compartido por un usuario en redes que mostraría la incidencia de Bolaños en el reto:

1: TODOS EN LAS GRADERIAS ⚠️

2: Sólo le dieron permiso a Pantera

3: Martha y Mafe entraron a la pista cuando Julián se cayó

4: Martha volvió a entrar y le acercó el barril más adelante a Sebastián (lento pa que lo noten)@_robertman @LaCasaFamososCo @vix#lacasadelosfamososcol pic.twitter.com/p0VigwEsiq — Clara 🇨🇴 (@Clarargonzales) April 22, 2024

“¡Tranquilos, tranquilos!”, dijo Julián Trujillo cuando notó que los ánimos se estaban caldeando.

‘La casa de los famosos’: pelea de ‘Pantera’ con Martha Isabel Bolaños

En medio de la airada discusión, Isabella Santiago y ‘La Segura’ intervinieron y defendieron a sus compañeros.

—Él está hablando con respeto— dijo ‘La Segura’.

—Le dije: señorita, usted se metió…— señaló ‘Pantera’.

—Bájale, ‘Pantera’— comentó Martha Isabel Bolaños.

—Primero, no dijiste señorita. Y segundo mírate cómo estás hablando— afirmó molesta Isabella Santiago.

Acá, el video completo de la pelea:

La casa de las peleas porque el jefe no se sabe sus propias reglas 😂😭 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/hD9TTBhOyh — Noeh (@badgyalnoeh) April 22, 2024

—No, estamos discutiendo. Yo me metí porque el jefe me lo permitió— dijo ‘Pantera’ en tono fuerte.

—Tú hiciste algo que no te correspondía. A ti te dijeron ‘ayúdale con la mano’ y yo te vi metiendo uno [un objeto] en su canasta. Sepan perder… ¡Atrevido!— gritó Bolaños.

—Yo no te estoy hablando mal, así que no me vayan a poner como un patán— agregó ‘Pantera’.

—Tú solito estás quedando como eso— concluyó Isabella.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y diferentes usuarios se fueron contra ‘Pantera’ por su actitud. Incluso, hubo quienes tildaron al creador de contenido como “agresivo”.

“Pantera es un peligro”, “la actitud de Pantera es agresiva”, “es un violento”, “es un peligro para sus compañeros”, “increíble que justifiquen que Pantera pasó la línea porque lo provocaron”, “Pantera estuvo a punto de cometer una agresión”, “Pantera se pasó de gritón”, son algunos de los comentarios que se leen en X (antes Twitter).

Vieron que el mismo Pantera se puso las manos atrás

Porque conoce sus comportamientos agresivos y violentos.

Usemos el HT #fuerapantera y #noalmaltratodelamujer@CanalRCN #LaCasaDeLosFamososColombia #LacasadelosfamososCol pic.twitter.com/pQyXZBlowm — Colombianboy (@carlosa1026) April 22, 2024

Lo de pantera ya se pasó una cosa es el juego pero otra su actitud tan agresiva #LaCasaDeLosFamososColombia cuando será que @VIX @_robertman que es un man sensato va a empezar a ver también las cosas de los papillas pic.twitter.com/eqitPc9zl4 — Juli …Stan Account (@891022) April 22, 2024

Lee También

La forma en la que se tiene que poner las manos atrás porque sabe que en cualquier momento puede golpear a alguien 😒 es un violento y claramente un peligro para sus compañeros pic.twitter.com/ELUEWQi93l #LaCasaDeLosFamososCol — santiago (@LarreaSantiago) April 22, 2024

Pantera se colocó las manos atrás porque sabiendo como son algunos de INJURIOSOS, son capaces de decir que le pegó a la M para lesionar el honor y buen nombre de Pantera. Entonces manos atrás para que quede en cámara y no haya lugar a dudas🫵🏾#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/5becWCGnuB — Neil Palacio (@neilpalacio_) April 22, 2024

Increible como desde ya justifican que si Pantera pasa la línea es porque lo provocaron.#LacasadelosfamososCol pic.twitter.com/IO9EBxHJyF — David Velasco🌈 (@Davinci_Hugh) April 22, 2024

Se robaron el liderazgo cómo siempre

Pantera estuvo a punto de cometer una agresión a una mujer. El jefe de @LaCasaFamososCo no tiene pantalones siempre se deja mangonear de los papilla #LaCasaDeLosFamososColombia#LacasadelosfamososCol — Colombianboy (@carlosa1026) April 22, 2024