La actriz venezolana Isabella Santiago, de 32 años, que en 2014 ganó el concurso Miss International Queen, en Tailandia, habló a través de sus redes sociales lo que significó su expulsión de ‘La casa de los famosos’.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 4 de mayo, cuando el llamado “jefe” decidió que la también modelo abandonara el ‘reality’ luego de “violar varias reglas” durante la celebración de una fiesta temática, alusiva al carnaval de Río de Janeiro, en la que participó Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos’ México.

En videos que se han mostrado en redes sociales se aprecia a Isabella, en estado de alicoramiento, discutiendo con sus compañeros y acosando a uno de los concursantes, al que quería besar.

“Estoy bien, amigos y público hermoso, que me sigue y me está apoyando en este momento. No ha sido fácil esta noticia para nada, aún así seguiré en el proceso de entenderlo”, expresó en una historia de su cuenta de Instagram.

Isabella no ha sido entrevistada por el canal ni por Vix tras su salida del programa, algo que si sucedió con la participante Nanis Ochoa, que en su momento también fue expulsada tras revelar información confidencial.

“Muchas gracias de verdad por el apoyo, empatía y cariño que me han mostrado”, dijo la actriz que en Colombia se hizo conocida por protagonizar la telenovela ‘Lala´s Spa’ y por hacer parte de ‘Masterchef celebrity’.

Isabella también subió un corto video en Instagram, a lado de Mafe Walker, concursante que el domingo fue eliminada del programa. En esa aparición anunció que “vienen sorpresas”.

Por qué habría salido Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’

Al respecto, el periodista Carlos Ochoa adelantó que la actriz estaría en la cuarta temporada de Rosario Tijeras en México.

Ochoa planteó la duda sobre si Isabella salió por los conflictos que se presentaron o porque la necesitan por fuera del ‘reality’ para el inicio de rodaje de la versión mexicana de la exitosa novela de Jorge Franco y de la telenovela que protagonizó María Fernanda Yepes.

La participante Nataly Umaña, eliminada del formato, de inmediato viajó a México para hacer parte de un importante dramatizado ,¿Pasará lo mismo con Isabella?

