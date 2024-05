La revelación de la comunicadora se dio durante una entrevista con el pódcast ‘SíSePuedCast’, en el que trató varios temas de su faceta profesional y reveló algunos secretos de su vida privada.

Uno de ellos, para sorpresa de muchos, fue el del miedo que le tiene a subirse y viajar en aviones. Y sí, por más extraño que parezca, pues lleva varios años volando a diferentes lugares de Colombia y el mundo, aún conserva su pánico hacia las aeronaves.

Para tratar de dejar a un lado ese temor, la comunicadora deportiva tiene un elemento que no puede olvidar y debe llevar consigo cada vez que vuela.

“Yo viajo con la Biblia. Les voy a contar una cosa… Yo viajé al Mundial Sudáfrica 2010, llegué allá, y cuando aterricé en Johannesburgo, ya había salido [del aeropuerto] y estaba yendo al hotel, y dije ‘la Biblia, dejé la Biblia’”, recordó Guerrero en el mencionado programa sobre una vez que olvidó el libro sagrado para un viaje.

Acá, el momento en el que Andrea Guerrero recordó dicha situación:

Luego, agregó: “Llamé a mis papás. Dije ‘papá, la Biblia, la Biblia, la Biblia’. Mis papás fueron al aeropuerto a ver quién salía [de viaje] y se encontraron con Antonio Casale y me mandaron una Biblia para que me la llevara hasta allá”.

Según lo explicado por la cucuteña, que se ha consolidado como una de las periodistas deportivas más importantes del país, la Biblia le sirve para tranquilizarse, así como también la música cristiana.

“Yo, de verdad, tengo que viajar con la biblia en la mano y es algo en lo que me he equivocado porque Luna [su hija] lo ve y no quiero transmitirle esos miedos a ella. Yo [tengo grabado el] salmo 91 de memoria, salmo 23, Isaías 41:10. Yo tengo mi rutina y, si hay turbulencia, paro la serie o paro lo que sea y sé de una vez lo que voy a oír: música”, explicó en ese mismo espacio.

Por último, explicó que esa cercanía con la religión es algo que le inculcaron sus padres.

“Mi mamá es cristiana evangélica y mi papá es católico. He tenido esa afinidad profunda con mi mamá y pongo la música de la iglesia y ahí me tranquilizo, pero me da mucho miedo el avión”, concluyó.

