Alina Lozano es una destacada actriz colombiana, ampliamente reconocida por su icónico papel de ‘Doña Nidia’ en ‘Pedro, el escamoso’. Además, ha formado parte de exitosas producciones como ‘Amar y vivir’, ‘Pa’ quererte’ y ‘La reina del sur’, entre otras, consolidándose como una de las intérpretes más reconocidas del país.

A través de su canal de YouTube, Alina Lozano compartió una delicada situación que involucró a una trabajadora en una de las producciones en las que participó. Sin mencionar nombre del involucrado, la actriz relató lo ocurrido con una vestuarista, revelando detalles del difícil momento que ella vivió.

Sin embargo, antes de su éxito digital, Lozano conquistaba a millones con su talento en la televisión y contó por primera vez esta anécdota después de 20 años.

La reconocida actriz relató que el protagonista de esa novela, a pesar de ser un hombre famoso, talentoso y admirado, sin mencionar nombre, tenía un comportamiento inaceptable hacia varias mujeres del equipo, incluyendo vestuaristas y actrices.

“Hace más de 20 años, el protagonista era alguien muy querido y aparentemente amable con todos, pero detrás de cámaras sucedían cosas muy graves”, confesó Lozano.

Según su testimonio, una vestuarista, entre lágrimas, le contó cómo el actor tenía situaciones inapropiadas frente a ella y la obligaba a mirarlo, aprovechándose de su posición.

La vestuarista no se atrevió a denunciar por temor a no ser creída y perder su empleo. Lozano reveló que este comportamiento no era un caso aislado, ya que otras compañeras también habían sido víctimas de estas conductas inapropiadas.

La actriz ofreció acompañar a la vestuarista a hablar con el productor, pero esta rechazó la ayuda por miedo a represalias.

“Le dije que la apoyaría si quería denunciar, pero ella tenía miedo de ser despedida. Faltaban cinco meses para terminar la grabación”, comentó Lozano

Con el tiempo, Lozano decidió tomar medidas por su cuenta y empezó a observar al actor, buscando una oportunidad para confrontarlo directamente o informar al productor. Aunque lamentó que las víctimas no denunciaran, aseguró que estuvo dispuesta a respaldarlas en todo momento.

El relato de Lozano ha despertado una importante reflexión sobre el abuso de poder y la vulnerabilidad de muchas mujeres en la industria del entretenimiento, dejando un mensaje claro sobre la necesidad de apoyar a las víctimas y hacer frente a este tipo de temas en cualquier ambiente laboral.

