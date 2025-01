Alina Lozano y Jim Velázquez, ambos conocidos en el ámbito del entretenimiento colombiano, han sido una pareja bastante comentada por su relación.

Su relación fue algo que sorprendió a muchos, ya que a pesar de la diferencia de edades, ambos compartían una gran química y entendimiento. En sus redes sociales, han compartido momentos juntos, mostrando que su relación es sólida, a pesar de los rumores y la atención mediática que muchas veces les ha tocado enfrentar.

Sin embargo, parece que la estabilidad se acabó y por proyectos personajes de cada uno, decidieron que era mejor seguir el camino por aparte.

Ahora, los papás de Jim Velásquez se pronunciaron a través de un video en el que lamentaban la separación de la pareja, sobre todo porque solían llevarse muy bien con Alina al compartir una edad parecida.

Lo que más llamó la atención fue que los señores dijeron que extrañaban a Lozano y que, sobre todo, esperaban que su promesa sobre una finca que ella les regalaría, que ya no era seguro por el hecho de que ya no están juntos de manera romántica.

Ante esto, Lozano subió un video en el que mostró su inconformidad:

“Aquí respondiéndoles a mis suegros que salieron en un video muy triste porque nos vamos a separar, entonces que qué es lo que va a pasar y con la finquita que yo les iba a dar, que además es un proyecto familiar. Yo jamás dejo la amistad. No se presten para hacer este tipo de cosas, no tienen por qué salir en un video, no le pongan cuidado a Jim que se chifló”, terminó de decir la actriz.

