Alina Lozano y Jim Velásquez continúan siendo tema de conversación en redes sociales. El pasado 26 de diciembre de 2024, la pareja anunció que se tomarían “un tiempo” y esto causó un revuelo y especulaciones sobre una posible separación definitiva.

Mientras la actriz atendía asuntos familiares en Estados Unidos, Jim siguió creando contenido enfocado en su vida personal, lo que mantuvo el interés de varios.

El 11 de enero, Jim, de 24 años, compartió un video en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 600.000 seguidores, en el que sus padres opinaban sobre su relación con la intérprete de Nidia en ‘Pedro, el Escamoso’, quien actualmente tiene 55 años.

Estas afirmaciones generaron diversas reacciones. Entre los comentarios, una usuaria identificada como Michel cuestionó directamente a Jim: “Tú ni estudiaste, y tu esposa te mantiene. Mantenido.”

Ante esto, Jim no tardó en responder de forma contundente con otro video aclarando su situación económica y más: “Yo sí estudié, hice mi formación académica y fui muy buen estudiante. Decir que ella me mantiene es absolutamente falso. Ella no me ha dado para el arriendo, ni para el mercado, ni para nada, eso me lo da mi mamá.”