Alina Lozano y Jim Velásquez vuelven a causar revuelo en redes sociales luego de que anunciaron que se van a separar por un tiempo. Aunque no profundizaron en detalles, mencionaron que no los verán crear contenido juntos mientras que se definen las cosas entre ellos.

Cabe destacar que la pareja contrajo matrimonio un 23 de noviembre de 2023, por lo cual solo llevaban un poco más de un año de matrimonio.

¿Por qué se separaron Jim Velásquez y Alina Lozano?

Luego de los diversos comentarios que se generaron en redes tras la noticia, ante la cual habían pedido respeto a sus seguidores, el joven de 24 años grabó un video en el que explicó por qué tomaron esta decisión.

“Primero me gustaría empezar plasmando una frase que nosotros hemos tenido muy constante ‘más allá de imaginarnos una vida juntos, vamos a estar el tiempo en el que seamos felices’“, comenzó. De esta manera, expresó que aunque tengan un compromiso, siempre deben velar por sentirse bien en donde se encuentren y no sentirse obligados a nada.

Ante esto, Jim Velásquez empezó a dar a conocer lo que está pasando con Alina:

“También quiero aclarar que no es por falta de amor ni de cariño porque lo tenemos muy fuerte, es más por el momento de la vida en el que nos estamos”.

Frente a esto, el creador de contenido recalcó que la actriz tiene un hijo de 17 años, quien es su prioridad, y quien está por ingresar a la universidad en Estados Unidos, motivo por el cual ella se encuentra con el joven en Nueva York, no obstante, él no pudo acompañar en este proceso a su esposa dado que tiene obligaciones en Colombia que no le permiten desplazarse por este tiempo.

Asimismo, resaltó que él nunca se ha metido en esa relación de madre e hijo, la cual respeta bastante, y que esto fue lo que conllevó a que optaran por darse un tiempo:

“Quiero que Alina se concentre en el proceso que está viviendo como mamá“.

Con nostalgia, Jim hizo énfasis en que será la primera vez que pasan estas fechas especiales y el cumpleaños de la actriz separados desde que tienen una relación, aunque destacó que en esta oportunidad se trata de un tema de prioridades.

Para finalizar, el creador de contenido hizo una claridad:

“Eso no quiere decir que nos vayamos a divorciar, simplemente nos estamos dando un espacio. Una de las cosas más bonitas de nuestro matrimonio es que estamos juntos en libertad”.

