El desafortunado hecho se presentó durante la habitual salida de fin de semana al sector de Patios, lugar bastante frecuentado por ciclistas y aficionados. El comunicador contó, a través de un video en su cuenta de Instagram, que una persona se acercó durante el recorrido a conversar con él.

Ricardo Henao Calderón confió en la buena fe de su interlocutor, mientras este se aprovechaba para ganarse poco a poco la confianza del periodista. Los ladrones llegaron incluso a llevar a cabo todo un ‘performance’ para dejar a Henao Calderón con la guardia baja, fingiendo ser habitantes de la zona.

“Se me acercó otra persona en bicicleta a conversar. Me dijo yo vivo aquí al frente, déjeme darle mis datos”, relató el reconocido comunicador. Posteriormente, otra persona apareció, llevando incluso algunos objetos en sus manos, para darle credibilidad al acto. “Ese es mi primo”, le dijo el primer hombre a Henao.

De esta manera, los dos sujetos tomaron ventaja de la soledad en el lugar y luego de un rato mostraron sus verdaderas intenciones de despojar al comunicador de su bicicleta.

“La verdad es que necesitamos su bicicleta, no le vamos a hacer nada, pero bájese de su bicicleta”, le dijeron los individuos a Ricardo Henao.

El periodista se mostró visiblemente frustrado por haber perdido un bien tan importante para su rutina deportiva, tratándose además de una marca (Pinarello) y modelo de prestigio, utilizado incluso en el ciclismo profesional de carretera.

“No es tan fácil volver a tener las cosas que uno ha conseguido con trabajo. Uno termina agradeciendo que no le haya pasado nada, que no le hayan sacado un arma o lo hayan aporreado, pero siente esa desazón de que no puede ni siquiera saludar a nadie, porque esa persona le puede hacer daño”, reflexionó apesadumbrado.