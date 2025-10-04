Un grave accidente laboral conmocionó a los visitantes del Centro Empresarial del Acero (CEA) en São Paulo, Brasil, luego de que un trabajador cayera desde gran altura mientras realizaba labores de mantenimiento. El hecho, ocurrido el lunes 29 de septiembre, fue presenciado por decenas de personas y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de São Paulo, el incidente se produjo cuando el hombre, de 48 años, realizaba la instalación de una película plástica en los cristales del techo del edificio, una estructura de más de diez pisos y aproximadamente 30 metros de altura.

(Lea también: Acróbata murió en plena presentación de circo: se soltó de cuerda y cayó desde lo alto)

Las autoridades indicaron que una falla en la estructura del techo habría sido la causa del accidente. Uno de los paneles de vidrio cedió, dejando al trabajador suspendido en el aire. Aunque contaba con un arnés de seguridad, la fuerza de la caída tensó las cuerdas al límite, provocando que una de ellas comenzara a romperse mientras el hombre luchaba por mantenerse a salvo.

Lee También

Durante cerca de 20 minutos, empleados y visitantes presenciaron con angustia la escena sin que los equipos de rescate lograran llegar a tiempo. Finalmente, el arnés no resistió y el trabajador cayó desde unos 20 metros de altura, impactando contra el suelo en la zona de recepción del complejo. La víctima murió de manera inmediata.

Tras el trágico suceso, el lugar fue evacuado y cerrado temporalmente mientras se adelantan las investigaciones para establecer responsabilidades y verificar las condiciones de seguridad en las que se estaban ejecutando las labores.

(Lea también: Escalofriante caída de alpinista a más de 5.000 metros de altura; fatal desenlace por una foto)

El accidente causó una fuerte reacción pública en Brasil. Las imágenes difundidas en redes sociales desataron una ola de comentarios y críticas sobre los protocolos de seguridad laboral.

Aunque las autoridades no revelaron la identidad del trabajador, confirmaron que tenía 48 años y formaba parte del equipo técnico contratado para las instalaciones del centro empresarial. Las autoridades locales aseguraron que se revisarán todos los procedimientos de trabajo en altura para evitar que tragedias como esta se repitan.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.