Un accidente marítimo encendió las alarmas en el Pacífico colombiano, después de que un bote de la Armada Nacional naufragó en aguas de Tumaco, Nariño, durante la tarde del viernes 26 de septiembre. El hecho ocurrió a 28 millas náuticas del municipio, en el sector conocido como Francisco Pizarro, dejando como saldo dos uniformados desaparecidos.

De acuerdo con la información publicada por Noticias RCN, en la embarcación se encontraban 28 personas, entre ellas integrantes del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional. Tras el naufragio, las autoridades desplegaron un operativo para rescatar a los tripulantes y ubicar a los desaparecidos.

El medio citado señaló que la mayor parte de los ocupantes fueron evacuados con éxito, pero la búsqueda se mantiene para dar con el paradero de los dos militares que aún no han sido encontrados. En la zona trabajan equipos especializados en rescate y buceo de la Armada, apoyados por aeronaves y embarcaciones.

Hasta el momento no se conocen las causas del hundimiento del bote. Aunque no se descartan factores climáticos, serán las investigaciones posteriores las que establezcan las razones que llevaron a la embarcación a naufragar en medio de las operaciones habituales en la región.

