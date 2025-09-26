Este viernes 26 de septiembre se registró un fuerte accidente en la vía Siberia-Funza, a la altura del sector Canchas del Sol, donde una grúa y un camión de carga pesada chocaron, generando un monumental trancón sobre la calle 80 y afectando la movilidad entre Bogotá y municipios aledaños como Funza, Mosquera y Cota.

El siniestro obligó al cierre de ambos sentidos de la carretera y redujo la velocidad de tránsito a niveles mínimos, detallaron testigos de lo ocurrido.

Desde la madrugada, agentes de tránsito y autoridades han trabajado en la zona para retirar los vehículos y controlar la situación, pero hacia las primeras horas de la mañana la congestión se mantenía, impactando a cientos de conductores que intentaban llegar a sus trabajos o universidades.

El concesionario Devisab S.A.S., responsable de ese corredor vial, informó que a las 7:05 a. m. aún continuaban las labores de atención y que el tráfico seguía colapsado.

Ante la emergencia, se recomienda a los ciudadanos utilizar vías alternas como la avenida Ciudad de Cali y la avenida Centenario, así como apoyarse en aplicaciones de movilidad para planear los trayectos.

La situación ha generado reclamos de los usuarios en redes sociales, mientras que solo ciclistas y motociclistas han logrado evadir el bloqueo.

