La intolerancia en las vías es uno de los principales problemas que tiene Bogotá, pues debido al alto tráfico que se presenta a toda hora, los conductores imprudentes y el afán de cada persona, cualquier situación se escala al punto de que termina en confrontaciones.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en la capital colombiana en las últimas horas, pues justo en el puente de la Avenida NQS con calle 26, dos conductores se cogieron a golpes por alguna imprudencia.

Y es que tal como se puede apreciar en un video compartido en las redes sociales, los conductores involucrados no les basta con gritarse y agredirse verbalmente, sino que se bajan y escalan la situación hasta los golpes.

Tan grave es la situación que los sujetos se agarran y se golpean con tal fuerza, que uno termina con la cara llena de sangre, mientras trata de defenderse con un palo.

Este es el video en cuestión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴠᴀʟᴇɴᴛɪɴᴀ ᴍᴇᴊɪ́ᴀ (@valeperiodista)

Debido a esta situación, se arma un gran trancón porque esta es una de las principales vías de la ciudad, pero los demás actores viales simplemente se quedan viendo la escena atónitos, ya que aunque las discusiones son constantes, muy pocas veces se llega hasta ese punto.

Ante esto, lo que recomiendan las autoridades es nunca permitir que las discusiones lleguen hasta esa instancia, ya que un mal golpe o por la calentura de la situación, las consecuencias pueden llegar a ser fatales.

Por eso, lo mejor es que siempre vaya lo más tranquilo posible, manteniendo su carril y evitando confrontaciones. Si lo cierran, simplemente seguir su camino, ya que este tipo de hechos afectan aún más la movilidad y se pueden cometer acciones de las cuales después se puede arrepentir.

