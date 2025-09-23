Se confirmó que durante la última sesión de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) fue designada una nueva junta directiva, en la que el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, asumió la presidencia de esta entidad.

El mandatario capitalino reemplaza a Alejandro Eder, alcalde de Cali, y destacó que el trabajo desde los territorios y las ciudades es esencial para impulsar transformaciones en la vida de los ciudadanos.

El mandatario también agregó que: “Tenemos que organizarnos y coordinarnos mejor para producir resultados en frentes como la seguridad, que la ciudadanía está esperando y donde tenemos un reto local todos, en este momento. […] En Colombia las ciudades capitales han recibido cada vez más responsabilidades, pero no ha venido acompañado de recursos para que podamos cumplirlas”.

Durante la reunión extraordinaria también fue nombrado como director de Asocapitales Andrés Santamaría, actual secretario de Turismo de Bogotá, quien ocupará el cargo que deja Luz María Zapata, ahora enfocada en su aspiración presidencial para 2026.

Meses atrás, Zapata había expresado su inconformidad con la dirección de la entidad, luego de señalar al alcalde Federico Gutiérrez por, presuntamente, acosarla laboralmente.

Según W Radio, la postulación de Santamaría fue presentada por Galán, quien logró que su candidato contara con el respaldo de mandatarios locales de las principales ciudades del país, entre ellas Cali y Medellín.

Respecto a este nombramiento, el presidente Gustavo Petro compartió un trino de 2023 en el que Santamaría cuestionaba a la Casa de Nariño por dejar de adquirir indumentaria militar en Israel.

“Desde Asocapitales reiteramos nuestra voluntad de construir puentes y trabajar unidos por Colombia. Más allá de una postura personal del pasado (2023), lo verdaderamente importante hoy es avanzar juntos en los grandes retos de nuestras ciudades capitales: garantizar la seguridad, fortalecer competencias y recursos en el marco de la ley, y cumplirles a las comunidades que esperan de nosotros respuestas concretas y unidad en la acción”, respondió el nuevo director en otra publicación en X.

Cabe resaltar que Asocapitales es una entidad que agrupa a los alcaldes de las principales ciudades capitales de Colombia. Fue creada en 1993 y funciona como un espacio de cooperación, diálogo y trabajo conjunto para fortalecer el papel de estas urbes frente al Gobierno Nacional, el Congreso y otras instituciones del país.

Hoy, en #Bogotá, los alcaldes de las #CiudadesCapitales reunidos en Asamblea Extraordinaria eligieron por unanimidad a Andrés Santamaría Garrido @AnSANTAMARIA como nuevo Director de la Asociación. La nueva Junta Directiva quedó conformada por:

— Asocapitales (@Asocapitales) September 23, 2025

