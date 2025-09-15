El incidente involucró a vehículos particulares y obligó a que los buses de Transmilenio salieran de su carril exclusivo para circular por el carril mixto en sentido sur–norte, con el fin de mantener la operación y garantizar el traslado de los usuarios.

Como consecuencia directa del siniestro, la estación CAD dejó de funcionar temporalmente, lo que provocó retrasos, congestión y molestias entre los pasajeros que habitualmente hacen uso de este punto de conexión del sistema.

La medida de desvío de los articulados buscó minimizar el impacto del accidente, pero generó mayor carga vehicular en la vía mixta, afectando también a los conductores de transporte particular y de servicio público colectivo.

Autoridades de movilidad y equipos de atención de emergencias llegaron al lugar para manejar la situación, atender a los involucrados y restablecer lo más pronto posible la normalidad en el sector.

El cierre de la estación CAD se mantiene mientras se adelantan las labores de despeje y verificación de las condiciones de seguridad, en tanto que Transmilenio recomendó a los usuarios buscar rutas alternas.

