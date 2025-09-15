El incidente involucró a vehículos particulares y obligó a que los buses de Transmilenio salieran de su carril exclusivo para circular por el carril mixto en sentido sur–norte, con el fin de mantener la operación y garantizar el traslado de los usuarios.
Como consecuencia directa del siniestro, la estación CAD dejó de funcionar temporalmente, lo que provocó retrasos, congestión y molestias entre los pasajeros que habitualmente hacen uso de este punto de conexión del sistema.
#BOGOTÁ | Se presenta un accidente entre vehículos particulares en la Avenida NQS con calle 22. Los buses de Transmilenio salen al carril mixto sentido sur -norte y deja de funcionar temporalmente la estación CAD. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/ebshjH06n3
La medida de desvío de los articulados buscó minimizar el impacto del accidente, pero generó mayor carga vehicular en la vía mixta, afectando también a los conductores de transporte particular y de servicio público colectivo.
Autoridades de movilidad y equipos de atención de emergencias llegaron al lugar para manejar la situación, atender a los involucrados y restablecer lo más pronto posible la normalidad en el sector.
El cierre de la estación CAD se mantiene mientras se adelantan las labores de despeje y verificación de las condiciones de seguridad, en tanto que Transmilenio recomendó a los usuarios buscar rutas alternas.
