Una jornada de protestas registrada en el norte de Bogotá provocó serias afectaciones en la movilidad y en el sistema de transporte público Transmilenio, antes de ser controladas sobre las 2 de la tarde.

Desde el mediodía de este domingo 14 de septiembre, un grupo de manifestantes bloquea por completo los carriles mixtos y troncales de la Autopista Norte a la altura de la calle 170, en ambos sentidos de circulación.

Debido a esta situación, Transmilenio informó que varios de sus buses articulados y duales tuvo que desviar su recorrido, mientras que siete estaciones dejaron de operar temporalmente. Las estaciones afectadas por los bloqueos fueron:

Terminal.

Calle 187

Toberín

Calle 161

Mazurén

Calle 142

Portal Norte

La suspensión del servicio impactó directamente a más de 37.500 usuarios, según Transmilenio, quienes no pudieron acceder al transporte público habitual en el sector.

Así mismo, la empresa de transporte advirtió que dejó de operar la flota de alimentación desde el Portal Norte y la flota troncal continuaba haciendo retornos a la estación Alcalá.

#BOGOTÁ | Los manifestantes bloquean los carriles mixtos y troncales de la Autopista Norte con calle 170 en ambos sentidos.

Los buses de Transmilenio se preparan para realizar desvíos sobre el sector y dejan de funcionar temporalmente las estaciones de Transmilenio: Terminal,… pic.twitter.com/uyWX7WZpnY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2025

Autoridades distritales y personal de Transmilenio trabajaron en el sector para acompañar los desvíos, orientar a los pasajeros y mantener el orden público. Finalmente, sobre las 2 de la tarde se logró la reapertura de las estaciones y el restablecimiento completo del servicio.

#BOGOTÁ | Se presenta monumental trancón en la Autopista Norte con calle 170 debido a las manifestaciones. La Secretaría de Gobierno informó que dio por finalizada la etapa de diálogo.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/oU3qLq0dcv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2025

Aunque aún no se conocieron de forma oficial las causas de la manifestación, en redes sociales circularon imágenes y videos que muestran a los manifestantes con pancartas y arengas, lo que sugiere una protesta organizada.

Qué pasó en la Autopista Norte este domingo 14 de septiembre

Las manifestaciones que se adelantan en la tarde de este domingo son llevadas a cabo por personas que protestan en defensa de los cerros orientales.

Si bien advierten que será una manifestación pacífica, hay presencia de encapuchados en el lugar de los bloqueos. En redes sociales, líderes de la manifestación señalan falta de atención del alcalde Carlos Fernando Galán.

#AEstaHora 🛑⚠️ Bloqueamos la Autopista Norte en la lucha por la dignidad de los habitantes de los cerros orientales de la localidad de Usaquén.#GalanNoHaceNada #AlcaldiaIneficiente pic.twitter.com/qHtQQ5N5Zm — HablaLaJRadio 📻 (@HablaLaJradio) September 14, 2025

