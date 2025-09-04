En la tarde de este jueves 4 de septiembre la movilidad en Bogotá se complicó a causa de manifestaciones que se llevan a cabo en universidades públicas.

(Vea también: Más de un millón de personas de estratos 2, 3 y 4 en Bogotá tienen problema con plata; pagarán multas)

De acuerdo con Transmilenio, estos son los tres puntos que permanecen bloqueados a las 5:50 p. m. y que han frenado la operación del sistema de transporte:

Carrera 30 con calle 45 (U. Nacional) flota troncal continúa con contraflujo.

Carrera 5 con Calle 15 (Sede Vivero U. Distrital).

Avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortes (Sede Tecnólogica U. distrital).

(Vea también: El problema que hay con más de 850.000 usuarios de Transmilenio: muchos están perdiendo plata y no lo saben)

Lee También

De acuerdo con la empresa de transporte, ya son 147.183 los usuarios afectados a causa de las manifestaciones. Así mismo, recuerdan a los habitantes de las zonas de Santa Fe, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, que debido a las manifestaciones en el sector, los desplazamientos pueden tomar un poco más de tiempo.

Lee También

Lanzan artefactos explosivos a bus de Transmilenio

En medio de las manifestaciones a la altura de la Universidad Nacional, quedó registrado el momento en el que lanzan artefactos explosivos a un articulado para impedir que avance.

En este punto de la ciudad, TransMilenio inició el contraflujo de los buses y la Secretaría de Gobierno activó el monitoreo ante posibles alteraciones de seguridad.

#Atención Este es el momento en que encapuchados lanzan bombas incendiarias contra un bus de TransMilenio en la carrera 30. A esta hora la movilidad está suspendida por esa vía. pic.twitter.com/ZCdpLpUNbE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 4, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z