Este jueves, la capital colombiana enfrenta una jornada de manifestaciones que han causado caos en la movilidad, afectando la operación de Transmilenio y a más de 68.093 usuarios.

(Lea también: [Video] Hombre en Transmilenio se durmió parado, cayó como tronco y lo despertó el totazo)

Los puntos críticos se concentran en la carrera Quinta con calle 15, avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés y calle 72 con carrera Décima, donde protestas, principalmente lideradas por el ‘Pacto Regional por la Salud’ y estudiantes de la Universidad Distrital, han obligado a desvíos en rutas zonales y troncales, causando retrasos y cierres intermitentes en el sistema de transporte público.

Transmilenio reporta demoras en su servicio por manifestaciones

A las 3:28 p. m., Transmilenio informó sobre afectaciones en varios corredores viales. En la carrera Quinta con calle 15, frente a la sede Vivero de la Universidad Distrital, se iniciaron desvíos en rutas zonales debido a manifestaciones estudiantiles.

En la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, cerca de la sede tecnológica de la misma universidad, las rutas alimentadoras Candelaria, Sierra Morena, GH530 y HH604 mantienen desvíos preventivos, impactando la movilidad en Ciudad Bolívar.

Lee También

Por su parte, en la calle 72 con carrera Décima, el ‘Pacto Regional por la Salud’ protagonizó bloqueos intermitentes, obligando a las rutas duales LM81 y CM84 a desviarse por la calle 85 y la carrera Séptima, según reportó Blu Radio.

* Pulzo.com se escribe con Z