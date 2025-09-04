Este jueves, la capital colombiana enfrenta una jornada de manifestaciones que han causado caos en la movilidad, afectando la operación de Transmilenio y a más de 68.093 usuarios.
Los puntos críticos se concentran en la carrera Quinta con calle 15, avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés y calle 72 con carrera Décima, donde protestas, principalmente lideradas por el ‘Pacto Regional por la Salud’ y estudiantes de la Universidad Distrital, han obligado a desvíos en rutas zonales y troncales, causando retrasos y cierres intermitentes en el sistema de transporte público.
⏰ #TMAhora (3:01 p.m.)#ActualizaciónLee También
📍Av Villavicencio con Av Gaitán Cortés
Continúan los desvíos preventivos de las rutas alimentadoras Candelaria, Sierra Morena, GH530 y HH604, debido manifestaciones ajenas a la operación.
📍calle 72 con carrera 10
Continúan los… pic.twitter.com/S1VU3wdIAC
— TransMilenio (@TransMilenio) September 4, 2025
Transmilenio reporta demoras en su servicio por manifestaciones
A las 3:28 p. m., Transmilenio informó sobre afectaciones en varios corredores viales. En la carrera Quinta con calle 15, frente a la sede Vivero de la Universidad Distrital, se iniciaron desvíos en rutas zonales debido a manifestaciones estudiantiles.
En la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, cerca de la sede tecnológica de la misma universidad, las rutas alimentadoras Candelaria, Sierra Morena, GH530 y HH604 mantienen desvíos preventivos, impactando la movilidad en Ciudad Bolívar.
Por su parte, en la calle 72 con carrera Décima, el ‘Pacto Regional por la Salud’ protagonizó bloqueos intermitentes, obligando a las rutas duales LM81 y CM84 a desviarse por la calle 85 y la carrera Séptima, según reportó Blu Radio.
