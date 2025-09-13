Escrito por:  Redacción Bogotá
Sep 13, 2025 - 5:52 am

De acuerdo con información difundida en redes sociales, este sábado 13 de septiembre se presentó un siniestro vial sobre la calle 80, sentido oriente-occidente, pasando el puente de Guadua.

Noticia en desarrollo…

