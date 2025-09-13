De acuerdo con información difundida en redes sociales, este sábado 13 de septiembre se presentó un siniestro vial sobre la calle 80, sentido oriente-occidente, pasando el puente de Guadua.

#BOGOTÁ. [05:10h] Se presenta accidente de tránsito en la loc/Engativá, Av. Calle 80 pasando el puente de Guadua, sentido Oriente-Occidente. Involucra motociclista y ciclista dejando un lesionado. Bastante congestión vehicular para salir de la ciudad por este importante corredor… pic.twitter.com/rPI5S90ygx — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 13, 2025

Noticia en desarrollo…

