Un desprendimiento de tierra en una mina artesanal sorprendió a un grupo de trabajadores que se encontraban realizando labores dentro de un socavón.

Según informó la secretaria de Gobierno municipal, María Luisa Holguín, siete mineros quedaron atrapados tras el colapso de la mina.

La situación generó la activación inmediata de los organismos de socorro, entre ellos el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, quienes desplegaron operativos de rescate en el lugar.

Las labores han sido complejas por las condiciones de la zona y la inestabilidad del terreno, lo que ha obligado a las autoridades a acordonar el área para evitar nuevos riesgos.

Mientras tanto, familiares y vecinos de los mineros permanecen en el sitio con gran preocupación, a la espera de noticias sobre sus seres queridos. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre el estado de salud ni la ubicación precisa de los trabajadores atrapados.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un pronunciamiento con información más clara sobre el avance de los rescates.

