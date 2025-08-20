Momentos de angustia vivieron nueve mineros en el municipio de Marmato (Caldas) luego de que quedaran atrapados por más de 10 horas. Sin embargo, en la madrugada de este miércoles 20 de agosto se informó sobre su rescate.

Así lo informó Caracol Radio, que dio un parte de tranquilidad para las familias de los trabajadores que tienen un respiro luego de una intensa incertidumbre y las arduas labores de los organismos de socorro.

Se trató de una mina de extracción de oro conocida como La Leona, según información que proporcionó el alcalde de esa localidad, de acuerdo con la emisora.

La operación de rescate fue complicada debido a la inestabilidad del terreno, pero, una grieta, que proporcionó oxígeno a los afectados, fue vital para que no se presentara una tragedia.

¿Cómo se encuentran los mineros rescatados en Caldas?

De acuerdo con el citado medio, fue José Hernando Gallego, comandante de Bomberos de Marmato, quien confirmó el rescate de los mineros que fueron trasladados a un centro asistencial para ser valorados.

Según Gallego, los ciudadanos estarían en buen estado de salud y se investigan las causas del deslizamiento que se presentó en el cerro El Burro.

