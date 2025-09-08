Un accidente de proporciones considerables enlutó a México en las últimas horas. Un tren colisionó contra un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata, en una zona industrial del municipio Atlacomulco. Este choque dejó un saldo de al menos 10 muertos y 45 heridos.

El accidente ocurrió cuando el conductor del autobús intentó atravesar las vías del ferrocarril en un cruce sin barreras ni señales visibles, según videos compartidos en redes sociales. Las víctimas fueron trasladadas rápidamente al Hospital General de Atlacomulco para recibir atención de emergencia.

Los hechos se desarrollaron en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, a unas dos horas de la Ciudad de México. Al constatar la magnitud del siniestro y la cantidad de lesionados, varios cuerpos de emergencia se movilizaron, entre ellos Protección Civil, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de México.

Un video que circuló por diversas redes sociales mostró que el conductor del autobús intentó ganarle el paso al tren, acción que probablemente derivó en la tragedia.

El caso se compartió ampliamente en plataformas digitales, donde ciudadanos y autoridades expresaron preocupación por lo sucedido. Este hecho expuso la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad vial en los cruces ferroviarios, especialmente en aquellos que carecen de barreras o señalización adecuada.

La ausencia de infraestructura de seguridad en el cruce fue uno de los factores determinantes del accidente. En los videos se observa cómo, antes del impacto, el tráfico circulaba sin restricciones por las vías, lo que evidencia una grave falla de diseño en esa zona industrial.

¿Son frecuentes los accidentes ferroviarios en México?

En los últimos años, México enfrentó varios accidentes de transporte público con consecuencias trágicas. En 2020, la línea 12 del Metro de Ciudad de México colapsó, con un saldo de 25 muertos y decenas de heridos. En 2018, un autobús de pasajeros en Veracruz chocó, provocando 21 muertes. La frecuencia de estos hechos pone en duda las políticas de seguridad vial y la inversión en infraestructura pública, según recogió Dallas News.

Es fundamental que se adopten medidas inmediatas para mejorar la seguridad en las vías terrestres, tanto para peatones como para usuarios del transporte público. Es imprescindible inspeccionar las condiciones actuales, instalar señalización y barreras en cruces peligrosos, capacitar a los conductores, y sobre todo, priorizar la vida de los ciudadanos en toda decisión relacionada con la planeación urbana.

