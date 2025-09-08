Un grave accidente tuvo lugar en la reconocida tienda Zara, de la calle 82 en Chapinero, Bogotá, el pasado 25 de agosto, lo que desató una gran preocupación en torno a la seguridad dentro de los establecimientos comerciales. De acuerdo con la madre de las víctimas, dos niños que resultaron heridos cuando un espejo de gran tamaño se desplomó sobre ellos, según informó el portal Q’hubo.

Ese día, uno de los niños, de 12 años de edad, resultó con una fractura nasal a consecuencia de este incidente. Según informó en el citado medio la madre, Dayana Chavarría, ambos niños estaban corriendo y chocaron contra el espejo, que no estaba correctamente fijado, en el tercer piso del local. El espejo, de aproximadamente 1,40 por 1,90 metros y gran grosor, terminó cayendo sobre los pequeños. “El niño de 12 años se desmayó tras el incidente”, relató la mujer.

La situación escaló cuando, según denunció la madre, no se activó un protocolo de emergencia en la tienda. “El personal no disponía de ambulancia ni procedimiento para emergencias”, agregó Dayana en la entrevista, a lo que sumó que ofrecieron trasladar al niño inconsciente en un taxi hasta la Clínica del Country, acción que calificó como “lo más inhumano”. En el centro médico, tras los exámenes médicos, confirmaron la fractura en la nariz del menor que debió permanecer hospitalizado.

En función de estos acontecimientos, la madre presentó una denuncia por lesiones personales en la URI local, que fue remitida a Bogotá. También se interpuso una demanda hacia la tienda, que inicialmente asumió los costos de la atención médica, pero posteriormente se intentó deslindar de toda responsabilidad y pasó los costos al sistema de salud, de acuerdo con el periódico.

“La familia exige responsabilidades concretas y transparencia en la gestión del accidente”, mencionó Chavarría, refiriéndose al proceso legal y médico y al uso de la póliza de seguros. Pese a ello, en redes sociales internautas que dicen haber estado el día de los hechos manifiestan que todo ocurrió debido a que los menores estuvieron bastante inquietos y ocasionaron que el espejo colapsara en el negocio.

Todos estos hechos, sumados a reportes de diversos accidentes y hechos violentos en Bogotá, como el que ocurrió hace algunos meses en una tienda Gef del centro comercial Gran Estación donde a una niña le cayó un vidrio encima, alertan a las autoridades sobre la importancia de contar con protocolos de seguridad y emergencia mejorados y efectivamente aplicados en estos negocios.

