En la noche de este lunes 8 de septiembre ocurrió un atentado con granada en Cali, específicamente en el barrio La Unión, al oriente de la ciudad. Los informes preliminares indican que hay tres personas heridas.

Este hecho, divulgado por Blu Radio, provocó una onda de consternación en la población local y atrajo la atención de la prensa sobre el crítico estado de la seguridad en la ciudad.

De acuerdo con la emisora, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra una vivienda del mencionado sector y hasta el momento no se presentan víctimas mortales.

En los últimos meses, Cali se ha visto involucrada en varios ataques similares. Los artefactos explosivos se han convertido en el medio principal utilizado en estos atentados, provocando gran angustia y miedo entre los civiles, además de imponer desafíos constantes a las fuerzas de seguridad.

Noticia en desarrollo…

Una granada fué lanzada a una vivienda en el barrio Unión de Vivienda Popular, oriente de Cali, en dónde se adelantaba una celebración. pic.twitter.com/7nnBmTmmZG — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) September 9, 2025

